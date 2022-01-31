新年放鬆食好嘢　譚嘉儀落區快閃開Live打卡

星夢歌手譚嘉儀為上周推出新碟《Eyes On Me 新曲 + 精選2022》宣傳，同日進行了快閃行動，突撃游走尖沙咀、旺角及沙田幾間唱片舖及大型Video Wall。嘉儀好興奮的邊打卡邊開直播：「因為疫情關係，原定1月28日嘅演唱會要延期，但呢張新精選專輯如期推出，係入行嘅第4張個人專輯，自己都要買碟攞個好意頭，咁啱好快就到新年，可以當作賀年禮物送禮用，有我嘅歌陪住大家，夠晒Sweet。」

新專輯走型格路線，過往的劇集歌、翻唱歌甚至係自家創作，認定了她是實力型的創作型，專輯重點新歌《Eyes on Me》可謂她入10年的一個大挑戰，改變一直以來在歌迷心目中的文靜形象，搣甩斯文挑戰跳唱快歌，她說：「自己好鍾意跳舞，好多謝唱片公司今次幫我開演唱會，仲有新班底、新形象做呢首跳舞歌，希望畀大家一份新鮮感，其實係幾大膽，所以好開心依家外界的反應幾好。」

雖然演唱會延期，但她仍然努力在家練習，希望保持最佳狀態：「希望到時練到馬甲線，有多啲時間可以再做新歌，畀更多驚喜大家，新年期間都會放鬆少少享受吓美食，之後就繼續努力Keep Fit，努力工作。」