【是日通勝】（一點居士）

農曆正月初一

壬寅年 辛丑月 乙酉日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、祈福、會友

忌：裁衣、新船啟航

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、4、9、0

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：人緣一般，開口夾着脷，跟親友閒聊要慎言。

金牛座：追求快樂是人之常情，新正頭別待薄自己啊！

雙子座：今天要趕赴幾場親友聚會，小心冷落另一半。

巨蟹座：一句發自真心的讚美，可令感情關係更牢固。

獅子座：需要一些時間處理私事。多用灰色助開運。

處女座：給親友送禮別太計較，氹得對方開心最緊要。

天秤座：瑣事纏身，心情欠佳，找親友聊聊有助分憂。

天蠍座：已有伴侶者趁假期享受二人世界，甜在心頭。

人馬座：禮多人不怪，可收獲人情資本，花錢也值得。

山羊座：應變力強，即使遇上意外，也能夠化險為夷。

水瓶座：受節日氣氛感染，花錢意欲強，小心使過龍。

雙魚座：事事順利，不管做甚麼都有人撐，心情大好。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）兔 麻煩多

鼠：精神狀態差，身邊多小人，容易情緒化。

牛：桃花運上升，有心儀對象者宜勇敢示好。

虎：退一步海闊天空，亂發脾氣容易犯眾憎。

兔：是日沖煞，好事多磨，自信心大受打擊。

龍：防人之心不可無，切勿輕易相信陌生人。

蛇：活力充沛，待人熱情，利增強桃花人緣。

馬：財運稍遜，處理錢銀問題必須加倍謹慎。

羊：健康一般，宜謝絕杯中物，防病從口入。

猴：大吃大喝易出事，交際應酬要適可而止。

雞：心浮氣躁，說話易失分寸，需謹言慎行。

狗：未來變數多，宜腳踏實地，勿好高騖遠。

豬：人緣運上升，跟老友拜年，可獲好心情。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

發財、發財、再發財的方法

今天是大年初一，祝大家虎年旺相、虎虎生威。

新的一年，就要有好的開始，全年福氣的多少，就取決於今天所做的一切。今天最重要的事情，就是接財神，財神的位置在西北方，時間是中午或下午。可以在家中的正西北方做個簡單的拜神儀式，先準備財神衣、壽金等等，放一些意頭食物，例如寓意「步步高升」的年糕、代表「出人頭地」的角仔、發財好市及湯圓等等，點過香燭，誠心參拜許願後，可與家人一同享用，吃了這些充滿財氣的食物，必定能提升財運。.如未能做到拜神儀式，在這位置進食也可以。

今天大家也可以在拜年前後的時間，去到香港財氣最旺盛的地方——太平山頂走一趟，在這位置深呼吸大約20分鐘，思想的意境是自己把源源不絕的財氣吸入，這也是非常有用的催財方法。

除此以外，大埔林村的許願樹也是今天大年初一聚財旺地，原本已經是人傑地靈的地方，今天的氣場更加旺，在這裏祈福許願，必定可以心想事成。

如果想全年行好運，最有效的是做善事，由今天開始，不妨多做捐款，或用心去幫人，就是年頭旺到年尾的最佳方法。