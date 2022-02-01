東方日報C2：甄子丹舞獅賀新歲　虎年最強

踏入虎年，「宇宙最強」甄子丹恭祝大家心想事成、萬事勝意。身手了得的他趁新正頭舞獅，敲響鑼鼓為廣大市民贈興，期望大家在疫情下仍能感受農曆新年的熱鬧氣氛。回顧去年與奇洛李維斯合作，他大讚這位萬人迷貼地，開工前更儼如小粉絲，將子丹的電影狂煲一遍！

甄子丹今年因工作關係，未能留港度歲，他的新年願望與所有港人朝思夜盼的無異：「祝願經濟好，疫情穩定，社會增添和諧氣氛。」骨子裏相當傳統的他，坦言很多過年習俗都在甄家保留：「好似晚輩跪地斟茶畀長輩咁，我依家咁大個人都照做，初一會咁樣同外母及婆婆拜年。我覺得優良嘅傳統係值得保留同推廣嘅。」

去年子丹接連拍了兩部大製作，其中與萬人迷奇洛李維斯（Keanu Reeves）合作的《殺神John Wick 4》備受關注，更獲批於巴黎歌劇院進行拍攝。談到奇洛，子丹說：「佢好尊重我，每場戲都會問句：『Are You OK ？』較之於一般荷里活嘅嚴謹製作，呢次佢哋採取比較彈性嘅手法處理，由接到劇本到煞科都不斷作出修改，呢種靈活度好啱我，我唔鍾意有框架限制創作。」

自尋樂趣搵推動力

原來奇洛與該片導演Chad Stahelski都稱得上是子丹粉絲：「佢哋連我主演嘅喜劇，好似《情逢敵手》都睇埋，加上奇洛好欣賞中國文化，佢份人又貼地，我哋嘅相處真係好愉快。」談到該片先後於柏林及巴黎取景，共逗留了約5個月，子丹坦言：「拍戲時我好懂得自尋樂趣，無論係喺茶餐廳或者巴黎歌劇院開工，我都會搵到推動力。如果要數難忘事，去年初我留喺長白山拍攝另一套新片《搜救》真係印象深刻，有機會遊歷名山大川，了解當地嘅風土人情，見過當地人床鋪下藏灶頭，仲有工作人員帶我去天池觀光。我發覺自己好鍾意接近大自然，每朝起身就同酒店養嘅兩隻鹿玩吓，真係好寫意！」

留啲好嘢自己用

《搜》片中子丹飾演搜救隊隊員，拍攝過程可謂歷盡艱辛，他回憶說：「試過零下20度落水，着晒防護衣仲要飲烈酒去驅寒，要飲威士忌同茅台先頂到，否則好易凍死。嗰種凍係穿透骨嘅，不過拍出嚟效果滿意，我對呢部戲都有期望，真係誠意推薦畀大家。」而子丹通告排到密密麻麻，今年基本上都會接拍兩部新戲，但他承認心底裏有減產的打算，奈何很多時候都身不由己，不過有件事他相當堅持：「我好想為華語影壇做多啲嘢、想留多啲時間喺香港或內地開工。其實好多西片嘅動作以及鏡頭設計都好似港產片，我打個比喻，即係外國人整Fusion菜，佢哋攞晒中菜最好嘅嘢加落去，然後就話係佢哋嘅出品，點解我哋唔留呢啲寶貴嘅嘢自己用？所以趁我仲有創作同影響力，一定會為華人市場做多啲嘢。」

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