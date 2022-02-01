Rihanna公開有喜　同男友A$AP Rocky晒巨肚

巴巴多斯天后Rihanna上周末於美國紐約哈林區與美國饒舌歌手男友A$AP Rocky拍拖外出，公開懷孕喜訊，她特地穿上一件粉紅色長身外套，在腹部位置打開，裸露巨肚，巨肚上還以巨型金十字架與其他珠寶點綴。兩人在攝影師前擺出各種恩愛甫士，除了十指緊招，A$AP Rocky又搭住Rihanna的膊頭鍚她的額頭。因為天氣寒冷，他們影完相很快就離開回家。Rihanna與A$AP Rocky相識多年，2020年尾開始拍拖。

Rihanna父親Ronald Fenty周一（31日）於巴巴多斯受訪時表示：「我超開心，開心到跳起。我仲係好興奮。Rihanna成日都話想要小朋友，佢好鍾意小朋友。佢成日都照顧親戚啲細路……佢會係個好媽媽。」Rihanna於2020年尾曾帶A$AP Rocky回故鄉見家長，Ronald對未來女婿很是滿意，表示：「佢好好人，我鍾意佢。」Rihanna曾與前酒鬼癮君子的父親決裂，甚至準備對簿公堂，其後和好，Ronald透露Rihanna於周日晚打電話給他報喜：「我尋晚啱先收到佢消息，佢又寄咗啲相我睇。我真係好開心，佢由內到外都咁靚。」