12生肖本地遊　有利方位全攻略(1)

2022年02月01日 11:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    驛馬之年加上桃花位，在維多利亞公園的滾軸溜冰場滾一滾，愛情愈滾愈有。（互聯網）
    踏入虎年，雖然受疫情影響而滯留本市，但香港實在有不少好去處，打卡之餘又可以活動一下。風水命理法科師傅莫迪天因應風水學中九星所到的不同方位，來推算12生肖催吉避凶的方位，全年都咁啱用，大年初一，就先看桃花及虎丶豬有利方位吧！
    【12生肖催旺桃花位】
    新一年相信不少人都希望桃花開，莫師傅指壬寅虎年是驛馬之年，意指走動，套用到運動上代表滾動；而虎年的桃花位在正北方，兩者配合更快能滾出姻緣來。以香港島為例，北方是維多利亞公園，此處有兩個滾軸溜冰場，無論是有情人還是單身人士，都可以來這裏玩玩Roller，藉此增進感情，又或等待愛情到來。
    【虎丶豬 正北　旺人緣桃花】
    另外，肖虎丶豬的朋友都可多留意正北，皆因正北方是一白貪狼星2022年所到的方位，代表人緣桃花，對肖虎丶豬猶為有利，這兩個生肖人士若想加強個人吸引力或桃花運，可多到北方逛逛，如上水、粉嶺一帶，特別是對從事設計及經常接觸客戶的行業更有益處。
    推介大家到粉嶺坪輋的壁畫村走一走，從79K巴士「坪原路」站或52K綠色小巴「九記士多」站落車步行數分鐘即可到達，由通往壁畫村的小徑開始已經可以見到不同的圖案，村內更有各種藝術品，如以畫作描繪村民的日常生活米白色小屋、法國藝術家Sautel Cargo為村民而畫的壁畫圍牆、特色的汽水罐風鈴等，再走進更裏面的坪洋村，更是欣賞芒草的好地方。
    不過值得注意的是，虎年的正西方見七赤破軍星，有破損的意味，2022年犯太歲的肖虎者容易在西方破財，嚴重會被利器所傷，要小心提防。
    交通：巴士79K「坪原路」站或綠色小巴52K「九記士多」落車
    【12生肖吉利方位一覽】
    鼠 西北
    牛 南
    虎 北
    兔 東南
    龍 東北
    蛇 南
    馬 東南
    羊 南
    猴 西北
    雞 東北
    狗 東北
    豬 北