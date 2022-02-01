雲文子教路：配飾開運「蛇、馬、羊」篇

今日奇門遁甲風水大師雲文子會為大家分析蛇、馬、羊生肖人士的開運顏色，以及應戴甚麼設計的配飾。原來這3個生肖人士今年都適宜穿黒色去加強運勢，其他顏色如紅、綠及啡黃亦同時有助趨旺運程。除顏色外，也可從圖案入手，穿戴圓形、三角形及橢圓形設計配飾。

蛇：危機四伏 提高警覺

今年遇上「刑太歲」加「害太歲」，運勢可謂危機四伏。人際關係中，會受小人所累，注意要控制情緒，並謹記禍從口出。事業運艱難險阻，公司小人不時借故刁難，而且公司架構出現前所未有大變動，工作量將會大增。桃花運起伏難平，有不少異性緣，切記不要隨意收「兵」，小心自毀良緣。財運偏弱，投資理財策略宜守不宜攻。小心血光之災，要提防手腳有意外發生，也有機會因勞損或退化而受傷。

肖蛇開運錦囊

增運顏色：黑色、啡黃色

增運飾物：圓珠、圓形圖案或飾物

化解犯太歲飾物：牛、雞飾物

馬：運勢亨通 脫胎換骨

今年運勢暢順亨通，一洗之前頹氣。整個人猶如脫胎換骨，思維變得更正面積極，可作出新嘗試。事業運生機蓬勃，人緣雖旺，但貴人助力只是一般，應事事親力親為。桃花運洶湧澎湃，有機會遇上一見鍾情的對象，而且容易發展出「姊弟戀」。財運方面，人脈關係會為你帶來更多投資資訊，只要在市場分析方面，勤力做足功課，虎年將會是大豐收年。注意在購買新車，或維修座駕時，有機會出現嚴重超支情況。今年腰腎偏弱，腎的狀態會直接影響骨骼健康及功能。

肖馬錦囊

增運顏色：黑色、紅色

增運飾物：三角形圖案或飾物

羊：文昌之年 自我價值

雖然今年運程明顯有改善，但貴人緣只屬一般，應主動爭取機會。今年是「文昌之年」，宜將目光放得更大更遠，善用時間進修，提升自我價值。事業運不進不退，打工一族要忍耐，問題自然會迎刃而解。桃花運表象曙光，只是露水情緣。不拘小節的個性雖受朋友歡迎，但只能成為密友。財運弱勢難升，只宜作小額投資，鍛煉投資技巧。也宜持續進修，獲取更長線回報。要定期做身體檢查，留意生殖器官偏弱的問題。

肖羊錦囊

增運顏色：綠色、黑色

增運飾物：橢圓形圖案或飾物