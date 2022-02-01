首度亮相《RM》　朱宇宰被睇好做光洙接班人

韓國36歲男星李光洙去年4月因為腳傷而退出主持了11年的綜藝節目《Running Man》（RM），令觀眾十分不捨，而模特兒出身的男星朱宇宰最近首度亮相《RM》，不少網民指他無論身形和舉動都似足光洙，睇好他加入《RM》做光洙的接班人。

朱宇宰在大學主修機械工程，入行前做過服裝生意及電台主持，2013年才以27歲之齡投身模特兒界，2015年開始拍攝MV及亮相綜藝節目，又曾出演劇集《過來抱抱我》、《心動警報》及《最棒的炸雞》等劇集，更踩過界亮相歌曲節目晒歌喉，十分多才多藝。

他於2019年4月在影音網站開設個人頻道，去年起每周上載有關時裝的影片，至今已經吸引40萬人訂閱，雖然他已經35歲，但不少網民都指他似足20多歲的大學生，他曾在受訪時分享自己的童顏秘訣：「因為我的面和鼻子都比較短，所以很多人說我長得年輕，我也不會根據我的年齡去穿衣服，而是穿最近年輕朋人愛穿的風格。」

早前他首度亮相《RM》，因似足紙板人而被封為「模特兒界李允錫」，在玩遊戲時不時跌倒，一眾主持和網民都指在他身上看到光洙的影子，因他與光洙有不少共通點，兩人同樣是模特兒出身及擁有大長腿，而朱宇宰玩遊戲被屈的樣子亦似足光洙，不少網民都希望他加入《RM》：「佢可以做光洙接班人」、「冇諗過佢係咁搞笑」、「佢係聰明版光洙」。