謝嘉怡同6號齊覓食　講點應對親戚拜年問題

前港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)早前與陸浩明(6號)拍攝飲食節目，由於二人均是「吃貨」一族，所以非常啱嘴型，日前二人抽空出動「覓食」兼拍片，Lisa還帶埋媽咪一起食好東西，順道慶祝其網上平台瀏覽量已累積超過100萬，Lisa即賣口乖表示感謝粉絲及網民支持。

愛吃甜品的她，甫一入店便與6號點滿成枱美食，既有刨冰、窩夫、吞拿魚魚生飯、雪糕等，Lisa全程Bling Bling眼，並無懼增磅危機，於鏡頭前不斷大啖大啖食，Lisa媽媽則忙於為愛女影靚相。

期間3人閒談，6號不斷介紹日本、韓國美食，沒料Lisa表示從未去過日本，於蘇格蘭長大的她，過往多數返港探嫲嫲，今年將是第2年在港度歲，加上有父母相伴，令其非常開心。而6號更分享新年到親戚家拜年時，經常被長輩問及的刁鑽問題，例如問到何時拍拖、結婚及生仔，Lisa對此笑說:「我就真係冇咩時間，拍拖會成日鬧交，我唔係好想(如果問你搵幾錢人工呢?)呢樣我嫲嫲好鍾意問，因為擔心我喺香港搵唔到錢，以前喺英國份工收入好穩定，又擔心我畀男仔呃，同埋我好怕凍，次次見我都會問夠唔夠暖。」