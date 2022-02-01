初一茹素　跟達人學整鴻運當頭咕嚕肉

大年初一祝大家虎躍龍騰、虎虎生威、虎躍新程。傳統都會在初一茹素，素食達人陳浩然 （Elvis）早幾日就教大家煮過一味有金銀滿屋寓意的「純素XO醬香酥素帶子椰菜花飯」後，今日正值大年初一，一於再跟煮鴻運當頭咕嚕肉，祝大家虎年鴻運當頭、金銀滿屋。

鴻運當頭咕嚕肉

近年植物肉大熱，無論質感、味道都和以往的素肉有很大分別，Elvis就用植物豬肉教大家炮製一味「松子仁純素糖醋咕嚕肉」。植物肉從冰櫃拿出來解凍後，最好即時烹調，以免在室溫放置太長時間出水影響質感。想咕嚕肉的顏色更突出，建議在粉漿內加點薑黃粉，這樣炸出來的咕嚕肉色澤更為鮮明。在煮醬汁時，感覺到植物肉塊掛汁，便可以撈起上碟，灑點烘過的松子仁添加口感，造型幾可亂真，質感滑嫩，品嘗後必定鴻運當頭。

材料：

植物豬肉 半包

紅椒 1隻

黃椒 1隻

松子仁 1茶匙

番茄汁 2湯匙

白醋 2茶匙

原蔗糖 1茶匙

鹽 1/2 茶匙

水 適量

生粉 1湯匙

麵粉 3湯匙

薑黃粉 1茶匙

油 適量

做法：

1.植物肉解凍後搓成塊狀；麵粉、生粉、薑黃粉和水拌勻成粉漿，植物肉蘸粉漿。

2.植物肉半煎炸至外表變色撈起。

3.松子仁用白鑊烘乾。

4.彩椒切粒，加油炒香後，下番茄汁、白醋、原蔗糖和水煮滾，放入炸植物肉煮至醬汁濃稠，下鹽調味；上桌後灑松子仁作裝飾即成。