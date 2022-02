女星陳法拉去年憑首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)打入荷里活,事業得意,家庭同樣美滿,已經嫁咗個法籍丈夫Emmanuel嘅佢,為對方誕下混血囡囡,雖然已經移居外國,但法拉喺今日(1日)大年初一都一早起身上載一家三口相,同粉絲拜年,見法拉囡囡已經識行,一頭金色頭髮,不過佢爸爸媽媽都係黑頭髮喎!穿上賀年服飾嘅法拉囡囡,獲父母派利是,陳法拉留言仲透露,囡囡已經識講:「恭喜!恭喜!」。