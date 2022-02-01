東冲有料到：疫情中的新發現

泰國的百貨商場會安排農曆新年的布置及表演，圖中的正是EmQuartier商場剛舉行的每年一度賀年表演。（胡慧冲提供）

所謂新發現，其實與疫情並冇關係。實情是疫情中自己變得十分勤力，近半年拍片的次數幾乎稱得上是以往多年來的總和，尤其是農曆新年期間知道香港的朋友應該沒有多少過節氣氛，所以便每天都外出拍片。

雖然已經在泰國生活了廿年，卻到現在才有一個大發現——在眾多東南亞國家之中，泰國是農曆新年氣氛最濃厚的地方之一！就算跟香港或台灣相比，當地的過年熱鬧情況可謂毫不遜色，其中一大原因係當地華僑十分多，大家都喜歡這種過節氣氛，街上會有平價或高價的過節衣服任君選擇，當中有來自中國的，也有泰國本土設計師既大膽又誇張的出品。

而泰國的百貨商場亦會安排農曆新年的布置及表演，圖中所看到的正是EmQuartier商場剛舉行的每年一度賀年表演，雖然因疫情影響令規模有所縮減，但依然精彩兼甚具睇頭，據知年初一晚亦會再度演出，身處泰國的朋友可免費欣賞。

與此同時，有不少商舖亦會推出賀年食品，超市則會有桔及橙售賣呢（泰國人農曆年喜歡送橙給朋友）。

若非我積極拍攝泰國農曆新年的相關報道，實在不知道自己身在福中不知福——居住多年的泰國正正係農曆新年氣氛最濃厚的地方之一，熱鬧程度就連作為國際金融中心的香港也可能比下去。期望明年當一切回復正常時，大家都可以前往泰國歡度一個氣氛十足、衣着浮誇的農曆新年。在此恭祝大家新年快樂、身體健康、生活愉快！

胡慧冲