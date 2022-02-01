想知道自己喺壬寅虎年係咪財運暢旺，就先要了解自己所屬生肖嘅流年財運，特別請來梅花易數專家常歡師傅解構12生肖流年財運之餘，仲教大家催谷財運嘅方法。

12生肖流年財運

究竟今年嘅財運係點呢？常歡師傅指出每個生肖嘅流年財運雖然都唔同，但只要知道整體運勢，加上掌握旺財方位及佩戴合適催財飾物和顏色，運用得宜，催動財運話咁易！

虎 出現阻滯

今年有顆「指背星」到臨，加上係犯太歲之年，會較易出現阻滯之餘，亦容易因有小人作祟以致財運受損。今年財位喺正北方，催財顏色為藍色，佩戴豬形飾物有利財運。

兔 注意健康

今年有「病符星」及「桃花星」，雖然「病符星」唔係大病星，但卻常會令人出現小病痛。「桃花星」則代表人緣唔錯，有機會因而得利。今年財位喺西北方，旺財顏色為黑色。

龍 得心應手

肖龍朋友今年有「吊客星」及「國印星」入宮，令工作上有更佳嘅發揮機會，財運亦變得唔錯，投資方面更係得心應手。今年財運利東南方，旺財顏色為紫色。

蛇 謹慎理財

今年肖蛇朋友受「刑太歲」及「害太歲」影響，仲有「孤神星」入宮，故此財運一般，喺理財上應以保守為佳，投資方面要忍手。今年財運利正東方，有利顏色為綠色。

馬 權位提升

今年有「將星」到臨，獲得提升權位嘅機會，同時才能亦得到充分發揮，而權力大自然有更多獲利機會。今年財位喺東北方，催財顏色為青色，佩戴木製飾物有利財運。

羊 財運順暢

肖羊朋友今年既有「天喜星」又有「玉堂星」照耀，財運順暢，無論感情或精神上都會變得如魚得水，一帆風順。今年財運利正南方，旺財顏色為紫色，佩戴馬形飾物可催財。

猴 易有損失

肖猴朋友今年「沖太歲」，同時又受到「驛馬星」及「刑太歲」嘅影響，情緒容易出現波動，有機會因為人際關係而令財運有損失。今年嘅東南方有利財運，催財顏色為黃色。

雞 不利投資

肖雞朋友今年因受到「死符星」影響，除了財運容易受損外，亦會災病纏身，故此特別要注意健康，投資上亦不宜輕舉妄動。今年財位喺東北方，佩戴龍形飾物對財運有幫助。

狗 財源滾滾

肖狗朋友今年有「官符星」及「華蓋星」兩顆吉星降臨，財運相當唔錯，尤其係對從事創作或做生意嘅朋友，更係有所獲利。今年財運利正南方，旺財顏色為紅色。

豬 進退兩難

肖豬朋友今年「破太歲」，同時受到「太陰星」影響，令到財運出現波動，有不知進退嘅情況出現，投資上亦容易出現猶疑不決。今年財位為西北方，雞形飾物可催旺財運。

鼠 支出較大

肖鼠朋友今年有「喪門星」及「災煞星」，容易出現付出大回報少嘅情況，導致財運上有力不從心，及白忙碌一場嘅感覺。今年財位喺正北方，佩戴金飾最有利財運。

牛 增加收入

今年有「紅鸞星」及「太陽星」到臨，「紅鸞星」代表感情得意，而「太陽星」則係一顆掌官祿及名利嘅貴星，令事業發展順利，收入增加。今年利正南方，佩戴蛇形飾物最為利財。