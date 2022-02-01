虎年食住開運　大擦五行餸菜添旺

傳統於大年初二會食開年飯，想來年順順利利，最緊要識食。著名玄學家方海閱師傅利用五行相生相剋論，教大家在壬寅虎年食用應對食材及賀年美饌，全年身體健康、廣結人緣、事業有成、財運亨通及遠離是非，祝願大家虎年開運，愈食愈旺。

財運配水 髮菜海參催財

方師傅指根據五行相生相剋論，即金生水、水生木、木生火、火生土、土生金，以及金生木、木剋土、土剋水、水剋火、火剋金的理論。食物顏色和味道各有五行屬性，如鹹味和黑色食物屬水，今年八白財星飛到東北方，八白屬土，水是土的財星，因此吃屬水的食物，有利財運。大可以品嘗燜海參、髮菜蠔豉燜豬手或清蒸斑魚等以催財。另外，如鹹柑桔或帶鹹味的食物，亦有幫助。

桃花配土 鮑魚豬手催情

今年九紫星喜慶星在南方，九紫屬火，五行中火生土，因此在虎年，單身人士想覓得另一半，又或是希望人緣暢旺，就可以品嘗屬土的啡色食物，好似鮑魚、蓮藕、豬手等就最好不過。家常便飯的話，雲耳蒸雞、木瓜魚頭湯都可以。另外，甜味亦屬土，吃飯後來一碗糖水或甜品，同樣有利姻緣。

文昌配木 綠色蔬菜醒腦

經濟疲弱，打工仔自然希望事業順利、保住份工，學生們最緊要學業有成，故文昌星就很重要。今年四綠文昌星飛臨東南方，四綠屬木，建議多吃綠色食物，如節瓜脯、瑤柱扒豆苗等；又或是酸味的菜式如糖醋骨、酸菜魚等，都有利事業或學業。

健康配金 花膠木瓜補身

疫情肆虐，大家都希望身體健康、抗疫成功，今年五黃災瘟星飛到中央，二黑病符星在西南，適宜多吃屬金的食物，代表顏色有金黃色和白色，如滋補花膠、金蠔、雞肉等都屬金；另外，苦味的食物也不妨多吃，家常菜如苦瓜燜排骨、釀苦瓜等，吃多兩口都有益處，祝大家苦盡甘來。

是非配火 紅色食物降火

正所謂小人當道無運行，待人接物最怕有是非，今年三碧是非星來到正東方，適宜吃屬火的紅色食物來化解。賀年菜中，美味的炸子雞、茄汁大蝦、蒸蟹和炸蟹鉗等都是此屬性；辣味亦屬火，咖喱蟹、咖喱雞或加了辣椒的菜式，都有助遠離是非。

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同場加映：12生肖食咩好

很多人除了在大年初二吃開運菜外，想由年頭到年尾都保持事事順利，方師傅因應12生肖配五行的食物提供宜忌參考，任何年份皆適用，希望大家食住行運。

虎兔忌火宜水

肖虎和兔的人士五行屬木，因水生木，建議多吃屬水的食物，少吃屬火的食物。

狗牛龍羊忌金宜火

肖狗、牛、龍、羊者，五行屬土，火生土，宜多吃屬火的食物，少吃屬金的食物。

蛇馬忌土宜木

肖蛇、馬者五行屬火，木生火，宜多吃屬木的食物，少吃屬土的食物。

豬鼠忌木宜金

五行屬水的豬和鼠，金生水，可多吃屬金的食物，少吃屬木的食物。

猴雞忌水宜土

肖猴和雞者五行屬金，土生金，宜多吃屬土的食物，少吃屬水的食物。