青春不要臉︱區明妙3個月演3次學生妹　獲讚零違和

無綫劇集《青春不要臉》播出以來收視不俗，除了主角受關注外，一班「綠葉」亦非常搶鏡。「無綫御用學生妹」區明妙、羅毓儀及黎康祺飾演余德丞的忠粉，為了偶像「奮勇一戰」，令網民留下深刻印象，大讚區明妙及羅毓儀可愛，羅毓儀粉絲留言：「直頭係武術擔當」、「好好笑，你哋幾個勁Cute」、「榴槤做武器，笑死」。而近日憑《愛上我的衰神》人氣急升的區明妙，短短個多月內已是第三度飾演學生妹，且與羅毓儀一樣「零違和」。

另外，老戲骨戴耀明飾演的藝訓班導師李天光亦贏得不少好評，他本身正正是藝訓班出身，入行長達32年，以往多飾演小混混或是好色男等人物，是次戴耀明收起一貫「爛仔格」，改演熱血內斂導師，成功「洗底」並贏得網民大量好評，大讚有角色驚喜兼可作為其代表作，並力撐他有條件憑該劇角逐「最佳男配角」。

對此，戴耀明表示十分感激觀眾愛戴及支持，坦承「李天光」對他來說是一大挑戰，更在監製陪同下齊齊做功課：「拍之前一、兩個月，監製已叫我上去一齊創造個角色，不斷對戲，因為我平時講嘢真係好大癲大肺嘅，突然要做一個咁有修養嘅導師，真係要重新調節過。」他笑言為了讓拍攝時更投入，他決定「放棄真我」：「要自己成為另一個人，首先要從生活日常開始，劇內劇外都做番斯文人，咁樣一開機，就可以自然地成為嗰個人。」