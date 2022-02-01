愛情改變性格　陳煒爆未婚夫衝破心理關口唱歌求婚

藝人陳煒日前為娛樂新聞台拍攝賀年節目接受主播許文軒訪問，陳煒表示母親屬北方人，以往年三十晚也會包水餃：「過年一定食得豐富啲，不過人愈大愈想過得簡單，之前都有好多人想試我手勢，試過親手煮鮑魚、花膠、鵝掌，將『煒哥的味道』送去朋友屋企，大家都好開心。」

談到與男友的婚禮進度時，陳煒表示一切交由好朋友兼設計師何國鉦負責：「我哋嘅感情好似兩兄妹，佢拍心口話要幫手，依家疫情嚴重，唔知到時點，見步行步。」對於男朋友她有讚冇彈：「以前請朋友返屋企，屋企啲貓會立即匿埋，但我第一次邀請男友到我家時，佢哋好乖，仲幫我招呼男友，我覺得呢個係奇妙嘅緣分。佢冇養過小動物，本身仲對貓毛敏感，但佢寧願自己痕，都幫我照顧佢哋同餵佢哋食嘢，佢仲成日餵，搞到佢哋好肥。」問到男友為她做過最驚喜的事？她表示：「求婚真係令到我好驚喜，本身佢性格係多過四個人以上嘅聚會佢就會啞咗，佢個人比較鍾意聆聽，估唔到佢叫晒我啲朋友嚟見證求婚，仲要唱歌，佢真係鼓起好大勇氣，令我好感動。」

至於虎年願望，她感激未來老公給她很大自由度及支持她繼續工作﹕「我希望可以做多啲唔同類型嘅角色，希望有多啲變化畀大家睇，特別對人物傳記角色好有興趣。」