Q：我現年75歲，在2010年底曾輕微中風，幸求醫及時，現已康復行動自如。目前服用由政府醫院發配的新一代薄血藥、降血壓及前列腺藥，已服用多年感覺療效亦頗為理想。但近年發覺性能力大不如前。吾妻今年52歲，算是老夫少妻。現有問題如下：第一，雖已老耆之年，但每隔十日八日便有一股慾念極需發洩，由於多次嘗試失敗，已冇勇氣再向妻子求歡，只好偷看AV自慰，亦有近6、7成硬度，發射時更有強烈的刺激感覺。 第二，曾經私家醫生配過50mg的助性藥，初頭還有起色，亦算完成一次交歡，但往後再服，雖做足前戲都因臨門而洩氣。第三，我只渴望與妻每月有一兩次魚水之歡，一來盡丈夫之責，二來亦可消我慾望。第四，目前性事如此不濟，半夜仍偶有勃起，是否與服用上述藥物有關？政府醫院定期覆診中，我家清貧實無餘力負擔私家專科醫診治，現只想增強助力。

老爺車

A：常見的一種勃起功能障礙是陽痿，患者難以勃起或持續勃起，導致未能完事。成因是陰莖未能充分充血所致，它是由生理因素、心理因素，或這兩種因素結合引致。不良生理因素包括：高血壓、高膽固醇、糖尿病、神經系統疾病、脊髓或骨盤受傷、精神壓力、睡眠不足、過分疲倦、焦慮和抑鬱等。閣下患上慢性病，病症本身會影響到性功能，助性藥物經由醫生處方合適的劑量，方能發揮最佳效用和不傷身，的確切忌胡亂購買使用。

閣下對伴侶之情慾旺盛澎湃，堪稱老而彌堅。年長人士面對正常的老化進程，不必羞愧於性能力從強轉遜，多與妻子溝通，嘗試多元化的性情趣，毋須逃避親密接觸。

觀看情色材料能體驗性亢奮，亦有夜勃反應，證明性能力並非徹底衰退，美中不足是溜走了幾成的充血能力，較難一挺而入。注意在進行時有足夠潤滑和前奏可有助交合，此外便是靠助性藥物協助。最常用於治療陽痿的口服藥物為燐酸雙酯酵素-5（PDE-5）抑制劑，受性刺激時，藥物可使陰莖內的血管平滑肌放鬆，增加血液流入，陰莖因而充血膨脹勃起。坊間有一些PDE-5仿製藥物，效用成疑。處方藥物必須經由醫生處方才最安全，也會指導正確服藥方法例如要空腹服用，服用後需要有性刺激才能勃起。另需留意助性藥的常見副作用包括頭痛、面部潮紅、暈眩及暫時性視覺模糊等。有些患者不宜服用此藥，包括正服用硝酸藥（Nitrate）的患者或間中需要含服脷底丸的病人，因它會使血壓過低，引起危險。心臟病患者、心肌梗塞先兆者、中風人士，應先諮詢醫生意見才可服用。

建議閣下可於下次去公立醫院覆診時，與醫生明確表示需處理勃起功能障礙困擾。時常會有一種假設，年長者已停止性活動，醫療過程鮮有關注，如閣下不正式提出，只會難獲處理。閣下亦可善用每年發放的醫療券去看私家醫生，解決自身困擾。

李偉儀