講吳卓羲即撒嬌！菊梓喬隨時閃婚：遇到鍾意就嘭嘭聲

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）生肖屬虎，今年犯太歲的她以前不迷信，但身邊朋友指入了娛樂圈，怎樣都一定要去攝太歲，她說：「每個人都會犯太歲，我覺得運係永遠都會轉吓嘅，咪去試吓攝。」聽從友人意見，今年她也有找玄學家睇風水及指點，師傅指未來2年要準備好多嘢迎接2024年，她說：「佢叫我唔好唔開心，一唔開心就會病㗎啦！（你好唔開心？）師傅話我個人好易唔開心，好易諗埋一邊。」她自覺好正能量，遇到不好的事都會正面去面對，她說：「我唔係悲觀，我接受呢個世界嘅現實囉，我諗通咗好多，以前我都好執着，會好硬頸同兩個老闆嘈得好犀利㗎，唔輕易讓步，但依家易話為咗，幾平和。」

她從不掩飾有顆恨嫁的心，她可有向師傅追問姻緣？她笑言：「我覺得姻緣冇得問，係要我鍾意佢鍾意，呢啲係講感覺，唔係嗰啲嘢！（你唔心急咩？）等緊，我覺得我係嗰啲會閃電結婚嘅人，遇到鍾意就嘭嘭聲嗰啲。」

送飛畀Ron

談到她與吳卓羲（Ron）的緋聞，她作撒嬌狀說：「佢嚟睇騷啫嘛，都唔關我事嘅。」她指Ron見到個騷海報有她份，因為成堆歌手只認識好，所以就問她有冇飛，她應該送飛朋友才對？她說：「我有㗎，我有畀佢，但唔知佢自己買咗定點樣。（同佢有冇發展機會？）人哋嚟睇個騷，你又問人發唔發展，聽日食咩我都唔知。（你哋依家咩關係？）好朋友囉，我要同任何人都有良好關係。（佢係你鍾意嗰類型？）我鍾意好嘅人啫！（佢好唔好？）大家覺得呢！（考慮吓？）OK啦！」

她沒有被緋聞所困擾，她覺得好小事，她說：「人哋嚟睇郭富城嘛，咁啱我喺度啫。」她也不會因緋聞而感壓力，踏入新一年對感情可有寄望？她坦白說：「我想拍拖㗎，想結婚㗎，由細到大我都想有個屋企，但係咪真係咁容易呢，係咪真係有好男仔介紹我識呢？我覺得一定要係一個好好嘅關係，我先會去發展囉。」她覺得圈中人圈外人都冇關係，但一定要等到個好嘅，身邊可有追求者？她說：「OK嘅，我唔敢，我係嗰啲愈想得到一樣嘢就愈驚，都係諗吓先。」

場地：寬巷子