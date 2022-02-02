【是日通勝】（一點居士）

農曆正月初二

壬寅年 辛丑月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：祭祀、納財、收養

忌：修廚、作灶、拆卸

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：慰勞自己，善待身邊人，可獲得雙倍快樂。

金牛座：人緣佳，今天不妨找機會回饋對你好的人。

雙子座：頭昏腦脹，反應遲鈍，適宜留在家中休息。

巨蟹座：易在社交場合覓得桃花，單身者要把握。

獅子座：笑一笑，世界更美妙！新年切忌苦口苦面。

處女座：趁新年到郊外呼吸新鮮空氣，可帶來好心情。

天秤座：改善人緣有利事業，花錢送禮也是值得的。

天蠍座：適宜跟朋友拜年，可為沉悶生活帶來小確幸。

人馬座：心浮氣躁，待人接物缺乏耐性，犯錯機會高。

山羊座：魅力沒法擋，素顏亮相也能吸引異性注意。

水瓶座：受私事困擾，宜好好休息，粉紅色助開運。

雙魚座：口福不淺，多出席聯誼活動，可提升異性緣。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 財運佳

（跌）龍 是非多

鼠：得到貴人關照，容易在事業上有新進展。

牛：活力充沛，敢於接受挑戰，得着不會少。

虎：吉星高照，謀事如有神助，不會有煩惱。

兔：笑口常開，心態積極，易招引貴人支持。

龍：是日沖煞，講多錯多，易惹是非得罪人。

蛇：運勢一般，流言止於智者，毋須太在意。

馬：貴人助力強，帶動財運，謀事得心應手。

羊：身心狀態差，精神難集中，犯錯機會高！

猴：正財運佳，多勞多得，切記機會不等人。

雞：瑣事纏身，容易迷失，不夠冷靜易出錯。

狗：財運低迷，凡事要步步為營，不可衝動。

豬：運勢好壞參半，謀事穩打穩紮可望成功。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

立春開運養生

中國人有所謂「一年之計在於春」，立春不僅是二十四節氣之首，更加是民間一個最重要的節氣。2022年2月4日為立春，也是命理上的虎年之始，吉凶方位也隨之轉移。

「立」有開始、建立之意，因此立春也意味着冬季結束、春季正式來臨，有春回大地及萬物復甦之意。在玄學的範疇上，十二生肖的計算方法亦是以立春當日為起始。

在中醫學角度，每個季節都有相對應的臟腑，故有「春應於肝、夏應於心、長夏應於脾、秋應於肺、冬應於腎」之說。由於春天屬木，與肝相應，加上立春正是白晝漸長、氣溫回暖之日，代表人體的陽氣初生，故立春養生也應順應天時，以養肝及護陽氣為主。

古時立春流行一個名為「咬春」的風俗，即吃新鮮蔬菜來預防疾病。由於古時蘿蔔的價格便宜，加上當造季節即將結束，故人們「咬春」都會以吃蘿蔔為主。其實從現代營養學來看，春天屬木，木歸肝經，宜吃甜潤食物，而蘿蔔正合春節養生之道。除此以外，這個時節不妨多吃味道辛甘發散的食物，如豬肝、木耳、百合、桂圓、韭菜、豆芽、蒜苗等。另外，由於酸味入肝，具收斂特性，不利於人體的陽氣升發，故立春時節應減少進食酸味食物，以免疏泄肝木之氣。