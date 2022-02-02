虎女出擊！36E波波目標養10隻比熊犬

23歲的「36E咪神」黃婧靈（波波）屬虎，卻無懼生肖相沖，化身性感「虎女」與大家㷫合合度新歲，期間她海棠春睡大擺性感甫士，又烏身托香腮玩尾巴，毫不吝嗇大晒豐滿身材，並預告新一年會繼續解放「咪咪」，認真識做！

憑住驕人上圍於無綫綜藝節目《#後生仔傾吓偈》上位的藝人波波，被喻為新一代「咪神」，加上深得無綫總經理曾志偉歡心，結果於綜藝及拍劇雙線發展，曝光率隨即急升，「錢」途亦無可限量，難怪她也忍不住自爆去年收入大增，不過由於向來不善於理財，加上不想把存款放入銀行，所以已全數上繳母親代為看管。

有諗過紮胸

談到外間經常把焦點集中其「雙峰」，她大方表示天賦本錢，想收起也不能做到，回憶5年前，只有18便加入娛樂圈，很多事不懂處理，更曾想過紮胸，她說：「其實我由細畀人講，小學已經發育，為咗冇咁凸出，行路行到駝晒背，成個人駝到1米高都唔知有冇，好似好怕醜咁，但大大吓慢慢意識到，身材係收唔到，魅力同自信係成個人散發出嚟，所以接受咗呢個事實。」更指平日揀衫不會刻意賣弄性感，但會因應場合來調節，問到是否意味虎年繼續「賣大包」？她說：「都冇得收埋啦，本身生成係咁，可能睇有咩新嘢可以試，最重要有美感就得。」

交晒啲錢畀媽咪

對於傳統新年習俗，她表示以往過年均會宅在家放肆地喪食，但入行後只會適可而止：「Keep Fit係需要嘅，呢個係女人終身事業。（舊年咁豐收會買咩獎勵自己？）我唔係一有錢就用，買樓都想，但要再計劃吓，因為唔知會唔會畀層樓綁住自己，本身理材唔太叻，之前會撳晒啲錢出嚟，我唔信銀行，交晒畀媽咪，雖然都唔太安全，但佢梗係OK！」

至於虎年展望，肖虎的她表示不太怕相沖之說，但為求整年事事順利，有意佩戴與相關飾物傍身：「應該會戴豬嘅喺身，咁就可以馴服隻老虎！（唔想拍拖？）都係專注事業先，其他嘢唔諗住。」更笑指人生終極目標是想養10隻比熊犬：「想像過一隻手指扣住一隻狗狗，呢個係中學開始嘅夢想，一定要10隻先得，少一隻都唔可以，希望朝住呢個方向進發，到時養到應該間屋有番咁上下，要請番10個保母去照顧佢哋。」