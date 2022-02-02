東方日報C1：佘詩曼虎進金來　祈求「才」神到

大年初二，靚靚佘詩曼與大家開個好年！向來喜歡農曆新年喜慶感覺的她，虎年繼續做「莊家」，先發個新年財攞好意頭。事業運長旺，姻緣方面阿佘終於「開金盤」，坦言希望遇到一個有才華又令她仰慕的男神。

佘詩曼近年演出多部內地劇包括《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》及《燕雲台》，演技備受讚賞外，亦有不少搵真銀機會。月初剛拍畢內地時裝劇《今天的她們》的她忙足大半年，選擇好好放一個農曆新年假期，日前返港陪伴家人及好友，開心過肥年。

利是放枕頭底

阿佘坦言這兩年間跟很多人一樣受疫情影響，心態上有所改變：「既然計劃永遠都趕唔上改變，咁不如唔好諗太多，把握好每一日，食最想食、做最想做嘅事、見最想見嘅人，珍惜擁有，所以我好鍾意農曆新年，好有喜慶感覺；開個好年，樣樣事都會特別賞心悅目。」

人財兩旺的她，被問有何獨門催運秘訣？她笑言：「我由細個到依家，都會將收到嘅利是錢放喺枕頭底，等到初十五後先拆嚟買自己心頭好，感覺就係全個農曆年都瞓喺啲利是上面咁，集合晒所有好運同吉利嘅嘢咁；仲有新年一定要『發新年財』，呢個好重要，每年我都會爭住做『莊』，通常做『莊』都會贏錢，贏幾多唔重要，最緊要攞個好意頭，發個新年財。同埋歎到媽咪煮嘅賀年菜式，佢最拿手整蘿蔔糕，真係好出色。我每年都會陪佢一齊整，做佢助手之餘，仲可以乘機偷吓師。」

事業運勁旺，不過多年來大家最關心當然是她的感情。對於另一半，阿佘坦言人愈大，才知道自己真正想要的是甚麼：「呢個人一定要有才華，又令我好仰慕嘅人，我唔會為咗結婚而結婚，因為我知道一定要搵到一個自己超級鍾意、大家互相欣賞、互相學習、一齊成長嘅人，咁樣先才可以一齊行到老。」

隨時返無綫拍劇

談到虎年工作大計，她除了在內地繼續掘金外，若然香港有劇集適合，她都會考慮參演。問到若老友、無綫總經理曾志偉力邀她拍劇可會考慮？她表示：「我都好掛住香港觀眾，有好嘅劇本一定會拍。依家手頭上都傾緊啲工作，希望疫情快啲過去，可以做到想做嘅嘢。」

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