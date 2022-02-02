12生肖本地遊　有利方位全攻略(2)

羊、蛇、牛的朋友就可往南方走如蒲台島，有助獲得偏財運及喜慶事；而龍、雞、狗的朋友往東北走如大埔則可以添財氣。（資料圖片）

踏入新一年，當然人人都想要一整年都好運連連。有人會從家居擺設着手，亦有人會從幸運飾物、顏色着手，其實12生肖都有各自的有利方位，去啱就可以增運添福，同時注意忌去的方位，避免招惹不必要的麻煩。昨天講解了12生肖的桃花位及虎、豬的有利方位，今日就繼續講下莫迪天師傅因應風水學中九星所到的不同方位推算出的龍、雞、狗、羊、蛇、牛的有利方位。

【龍、雞、狗 東北添財氣】

肖龍、雞、狗的朋友於2022虎年的吉星是八白財星，其虎年所到之處為東北方，此方位會充滿豐厚的財氣，故多到東北方如大埔走動對銀包有利，尢其是從事建築、中介、地產物業的人士。說到農曆新年大埔的好去處，林村絕對是其中之一，每年都有不少人專程前往該處的許願樹及天后廟祈福許願，加上該處有不少農場，可以欣賞到不同的植物之餘，還可以直接購入新鮮的年花、年桔等。

此外，當然不能缺少覓食的環節啦，近年林村開設了不少富文青、歐陸氣息的餐廳，在大自然環境下既可以休息一下，又可以歎番餐。雖然肖龍、肖雞、肖狗的朋友於虎年有吉星扶財，但正東方見三碧蚩尤星，代表口舌，爭拗，為免招惹不必要的麻煩，凡事最好多忍讓。

交通：九巴64K「放馬莆」站或小巴25K「林村許願樹」站落車。

【羊、蛇、牛 南方偏財添喜慶】

2022虎年九紫吉星會飛到正南方，代表喜事源源不絕，而且充滿偏財的氣場，虎年此星對肖羊、蛇、牛者有利，多到南方如香港仔、赤柱，有助他們實現不勞而獲，又或每天都有開心事發生；對從事不穩定收入、多勞多得的工作者更為有利。

蒲台島是香港最南的島嶼，有「香港南極」之稱，坐擁湛藍南海美景，地質以花崗岩為主。島上有一條由花崗岩組成的小路連接郊遊徑最高處的牛湖頂觀日亭，觀景一流。另外還有不少經長期風化而形成的奇岩怪石，如貌似高僧盤腿而坐的「僧人石」、形似巨龜的「靈龜上山石」、響螺石（又稱蝸牛石），以及被寓為「怪石之王」的「佛手岩」。此外，此處的摩崖石刻、巫氏古宅、南氹灣橋都是必到景點，蒲台島最南端的126號燈塔更是島上著名的打卡點。另外，屬羊、蛇、牛者虎年忌走正東方，因會較易受到蚩尤凶星負能量的影響，易招惹口舌、是非等麻煩。

交通：於香港仔或赤柱乘搭街渡

【12生肖吉利方位一覽】

鼠 西北

牛 南

虎 北

兔 東南

龍 東北

蛇 南

馬 東南

羊 南

猴 西北

雞 東北

狗 東北

豬 北