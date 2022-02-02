雲文子教路：配飾開運「猴、雞、狗」篇

今日奇門遁甲風水大師雲文子會為大家分析猴、雞、狗生肖人士的開運顏色及幸運圖案。這3大生肖人士今年都要各有不同幸運顏色，例如啡黃、綠色有利猴年出生的人；綠、黑色旺肖雞人士；紅、白能為肖狗人士增運。再搭配夾生肖的形狀或線條設計飾物，可發揮催吉避凶之效！

猴：沖犯太嵗 事事注意

今年沖犯太嵗兼「刑太歲」，將面臨一連串不可預期的衝擊，且欠貴人助力。不宜作出一些重大改變，例如轉工、創業、大額投資、置業甚至搬遷。事業運動盪不穩，辦公室猶如戰場，而且會犯下一些低級錯誤，令身邊小人有機可乘。容易受爛桃花所困，難以抽離。不如往婚姻介紹所和一些可靠的交友平台，為正桃花鋪路。財運跌盪不穩，無論正財、偏財亦不見有顯著進帳。今年容易遇上交通意外，而且有血光之災和心腦血管病，需要定期做身體檢查及準時復診。

肖猴開運錦囊

增運顏色：啡黃色、綠色

增運飾物：菱形圖案或飾物

化解犯太歲飾物: 鼠、龍飾物

雞：如沐春風 風生水起

運勢神來氣旺，得「貴神」之助，可謂天時、地利、人和俱備，不少計劃的進展會較想像中順利。事業上旗開得勝，會有不少貴人相助。應作多方面嘗試，接受有助擴闊視野的新挑戰。老闆或上級欣賞你的辦事能力，因此被委以重任令職業發展邁進一大步。桃花運勢不可擋，只要保持真我的一面，將可如沐春風。財運風生水起，正財偏財皆有收穫，宜趁機置業，用來自住或作為長線投資也好。今年身體無大礙，但要注意應酬頻繁令體形膨脹，引致「三高」危機。

肖雞開運錦囊

增運顏色：綠色、黑色

增運飾物：直條圖案或飾物

狗：先弱後強 踏實處事

整體運程先弱後強，幸得「值符」引領，下半年運勢開始逐步上揚。應以務實的態度訂立目標，付出的努力必定有回報。上半年的事業運依然如龜速前進，下半年逐漸轉強。應多去郊游遠足，憑「借地運」可加強運勢。桃花運平滯脫險，對有意發展的對象，態度總是忽冷忽熱，好姻緣只會擦身而過。財運漸入佳景，應採取穩中求勝投資方案，不宜投資只有短期效益的項目。身體健康大有改善，病痛減少，只是腸胃容易不適。

肖狗開運錦囊

增運顏色：紅色、白色

增運飾物：格仔、網形圖案或飾物