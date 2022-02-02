生酮糕點食唔肥？5大致肥賀年糕點

很多年輕人都對傳統賀年糕點感到卻步，事關很多糕點都屬於高熱量食物，家營營養中心營養師温巧晴（Amy）表示，以一件約50克的糕點計算，熱量最低的就是蘿蔔糕，之後是芋頭糕、馬蹄糕、椰汁年糕，而熱量最高的就是黃金糕，她解釋：「黃金糕和椰汁年糕在製作過程中加入了大量糖、椰汁和椰漿，所以脂肪含量和熱量都非常之高。而馬蹄糕是在多款糕點中脂肪含量最低的一款，但因為製作過程同樣用到大量糖，所以含糖量也頗高。至於蘿蔔糕和芋頭糕，因為大部分也會加入臘肉和臘腸等高脂肪、高鈉質的醃製食物，所以熱量和鈉質含量也非常之高，大量進食很容易會造成水腫。」

近年坊間有不少以健康作為賣點的糕點，例如素食、生酮和低糖糕點，但其實這些糕點亦不一定健康，Amy說：「以低糖的賀年糕點為例，大部分都用了代糖製作，所以糖分會比傳統糕點低，不過要留意的是除了糖以外，其他材料都有機會增加熱量，例如年糕的椰汁，脂肪含量都比較高，所以即使是用代糖製作，其熱量也不低。另外，近年流行的生酮飲食其實是一種高脂肪、低碳水化合物的飲食方式，而現時市面上的生酮糕點，在製作過程中其實加入了大量牛油、椰子油或芝士等高飽和脂肪的食材，所以脂肪含量和熱量都十分高，大量進食會影響心血管健康。」Amy建議，在選購糕點時，可以多留意包裝上的營養標籤，比較不同的牌子以及不同糕點的熱量、脂肪、糖分和鈉含量，再從中挑選熱量、脂肪、糖分和鈉含量都相對較低的糕點，Amy補充：「雖然大部分賀年糕點都是高熱量食物，但難得一年一度農曆新年，大家只要適當控制進食份量，其實也無傷大雅。」