【簡潔生活學】不想增磅　試整賀年生酮菜

過年過節，大家在飲食上可能會放鬆一點、盡情一點：蘿蔔糕、芋頭糕當早餐，煎堆油角當下午茶……這樣吃的話，小心增磅呀！我在農曆新年期間，和家人朋友相聚，飲食也會放肆一點，由於我是吃素的，每年也必訂素食盆菜，一般的盆菜有山珍海味，而素盆菜同樣吸引：包括有冬菇、素雞髀、咖喱魚蛋、蠔油雞髀菇、福袋、素魚豆腐卜、炆芋頭蓮藕，還有吸收滿滿醬汁的白蘿蔔，還有我喜愛的腐竹，當然材料全是植物肉和蔬菜等製造的。另外，也不少得太史素蛇羹，滾熱辣的一碗，加一些檸檬葉和薄脆，香氣滿瀉，盆菜飽肚蛇羹暖笠笠，農曆新年後又要努力減肥了。

如果你怕吃得太多賀年糕點，可以試整這款賀年生酮菜式：

椰香咖喱猴頭菇

材料：

冰鮮猴頭菇 4-5件

雞蛋 3隻

秋葵 少許

洋葱 1個

乾蒽 2粒

咖喱粉 2湯匙

黃薑粉 1湯匙

椰子油 3湯匙

椰漿 1罐

香茅 1棵

檸檬葉 少許

紅椒絲 少許

調味料：

醬油 1-2湯匙

羅漢果糖 2湯匙

乾酵母 1湯匙

做法：

1. 猴頭菇切件，雞蛋烚熟，將猴頭菇和雞蛋走油備用。

2. 炒香洋葱及乾葱，放入一湯匙椰子油，接着放咖喱粉、黃薑粉、香茅一同炒香，再放猴頭菇和雞蛋，加適量清水。

3. 最後放醬油、羅漢果糖、乾酵母，煮一會兒，再加椰漿、秋葵及紅椒絲。

4. 上碟後灑上檸檬葉絲即成。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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