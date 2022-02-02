【簡潔生活學】不想增磅 試整賀年生酮菜
2022年02月02日 14:00
東網電視更多新聞短片
(作者提供)
過年過節，大家在飲食上可能會放鬆一點、盡情一點：蘿蔔糕、芋頭糕當早餐，煎堆油角當下午茶……這樣吃的話，小心增磅呀！我在農曆新年期間，和家人朋友相聚，飲食也會放肆一點，由於我是吃素的，每年也必訂素食盆菜，一般的盆菜有山珍海味，而素盆菜同樣吸引：包括有冬菇、素雞髀、咖喱魚蛋、蠔油雞髀菇、福袋、素魚豆腐卜、炆芋頭蓮藕，還有吸收滿滿醬汁的白蘿蔔，還有我喜愛的腐竹，當然材料全是植物肉和蔬菜等製造的。另外，也不少得太史素蛇羹，滾熱辣的一碗，加一些檸檬葉和薄脆，香氣滿瀉，盆菜飽肚蛇羹暖笠笠，農曆新年後又要努力減肥了。
如果你怕吃得太多賀年糕點，可以試整這款賀年生酮菜式：
椰香咖喱猴頭菇
材料：
冰鮮猴頭菇 4-5件
雞蛋 3隻
秋葵 少許
洋葱 1個
乾蒽 2粒
咖喱粉 2湯匙
黃薑粉 1湯匙
椰子油 3湯匙
椰漿 1罐
香茅 1棵
檸檬葉 少許
紅椒絲 少許
調味料：
醬油 1-2湯匙
羅漢果糖 2湯匙
乾酵母 1湯匙
做法：
1. 猴頭菇切件，雞蛋烚熟，將猴頭菇和雞蛋走油備用。
2. 炒香洋葱及乾葱，放入一湯匙椰子油，接着放咖喱粉、黃薑粉、香茅一同炒香，再放猴頭菇和雞蛋，加適量清水。
3. 最後放醬油、羅漢果糖、乾酵母，煮一會兒，再加椰漿、秋葵及紅椒絲。
4. 上碟後灑上檸檬葉絲即成。
—————————
Profile：Kitty Wong
-已婚，育有3名子女
-MCM International 媽·潮·物網站 Founder
-日本及美國認證收納師
-認證生酮飲食教練
-認證瑜伽教練
-認證私人健身教練
-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師
Facebook：Kitty KY Wong
Instagram：Kitty123168