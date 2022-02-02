情人節甜蜜蜜　靚靚浪漫蛋糕夠晒冧

今年特別多餅店食肆及品牌推出情人節蛋糕，帶來各式各樣、色澤夢幻萌趣兼而有之的應節蛋糕，小兩口慢慢食，滿口香甜，為情人節添加甜蜜蜜好滋味！

玩味立體藝術

每逢節慶均會推出好玩創意藝術立體蛋糕的BombShell，今個情人節也設計了多款炫動深情主題的藝術糕餅，有艷麗細緻的Key To My Heart Bomb宛如柔情芳心和以戀人深深一吻引發浪漫靈感的XOXO（均需3天前預訂）。外層為牛奶朱古力，入面有軟心朱古力、麥提莎、花生朱古力、果仁布朗尼、杯子蛋糕、蛋白酥、棉花糖、紅絲絨曲奇、貝殼蛋糕等。每個蛋糕配備瑰麗仙子棒或充滿爆炸力的魔法權杖，打破朱古力外殼，與另一當分享香甜小食之餘，配上專用甜蜜小禮包，與至親共享甜美時刻！

疊出12層滋味

酒店集團旗下餅店首次推出情人節蛋糕，全新的愛情金匙蛋糕（雲呢拿紅桑子玫瑰蛋糕），心形朱古力外層是比利時朱古力，鎖鑰是塗上金色色粉的朱古力，是一條打開心鎖的鑰匙；蛋糕共有12層，分別由雲呢拿牛油蛋糕、法國玫瑰紅桑子醬、紅桑子雲呢拿奶油層層疊製而成，糅合甜、奶、滑、香，以味道讓愛情昇華，品嘗第一次邂逅的浪漫氛圍。

情深愛情鳥

酒店出品有一定水準，好似The Mira Hotel餅店COCO於濃情2月推出了全新的Love Birds蛋糕，以愛情鳥為主題，餡料是蜜餞瑪哈草莓，香甜迷人，配上兩隻可愛鳥兒，靚到唔捨得食！此外，餅店同彥推出朱古力禮盒，心形白朱古力內藏甜蜜草莓甘納許的精緻甜點，猶如向另一半獻上真心，溶化芳心！

濃情朱古力

早年主打朱古力，近年多了搞作的龍島，會為每個節日推出新品，今個情人節就以「Blowing Petals in Love」為主題，推出令人一見傾心的「Teddy Sweet柚子朱古力慕絲蛋糕」和柚子朱古力慕絲蛋糕。前者以比利時72%濃郁幼滑純黑朱古力慕絲搭配清新輕怡的日本柚子味法式布丁製作而成，底層是朱古力海綿蛋糕及榛子黑朱古力脆脆，加上3D可愛朱古力小熊，冧爆；後者則以比利時72%濃郁幼滑純黑朱古力慕絲配日本柚子味法式布丁及朱古力海綿蛋糕、榛子黑朱古力脆脆，加上瑰麗金箔紅心造型，女生必Like。品牌同步推出多款朱古力，於即日至2月14日選購「怦然心動朱古力炸彈禮盒 （2件裝）」一盒及「 Teddy Sweet 甜蜜小熊蛋糕」一個，可享85折優惠添呢！

慕絲味力

連鎖咖啡店Crostini素以主打慕絲蛋糕，於濃情2月也以招牌慕絲創作出兩款新口味件裝蛋糕，分別是法式冧酒提子燉蛋朱古力慕絲及法式伯爵茶燉蛋朱古力慕絲，還推出限量情人節蛋糕咖啡套餐及心形蛋糕──愛幕。法式冧酒提子燉蛋朱古力慕絲外層是朱古力慕絲，入面是法式冧酒提子燉蛋，夾住冧酒浸漬的提子乾，酒香酒香。而「愛慕」亦別具特色，入面是開心果蛋糕，加上紅桑子夾心及白朱古力慕絲，配以紅色的心形外層，令人心花怒放！

西瓜蛋糕

食過西瓜情人節蛋糕嗎？今年有機會試喇！LIFETASTIC就推出情人節限定的「心形招牌草莓西瓜蛋糕」，心形層式無麩質蛋糕，以杏仁餅底製作，層層加入西瓜、玫瑰味忌廉、開心果、玫瑰花瓣、草莓、葡萄，突出多種口感與層次，加上精緻外形，是少有的健康之選；由即日至2月6日更享85折早鳥優惠。

DIY獨一無二

想凸顯心思，或許會展中心的「港灣道Café」今年推出的「情人節DIY禮盒」啱心水，心形的海綿蛋糕沾上玫瑰、士多啤梨及石榴鏡面糖漿，而禮盒備有五彩糖果、朱古力珍珠、紅桑子脆珠、糖果心心、朱古力心、雛菊糖果及朱古力牌，大家可以親手裝飾蛋糕，為另一半送上獨一無二的禮物。此外，餐廳還推出玫瑰及心動2款迷你蛋糕，前者以檸檬牛油金寶包裹住蜜糖慕絲及海綿蛋糕，甜度恰到好處；後者則是紅心形，以夢幻的雲石花紋呈現，小巧的骰，胃口小最啱。