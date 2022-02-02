夾啱時辰　開工大吉

2022年02月02日 17:00
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    大家要記住開工開市的吉時喇！（互聯網）
    傳統大年初四係啟市日子，無論打工仔定老闆，都想係明天開工迎嚟好運，事業運暢旺嘅同時，生意更係蒸蒸日上，所以夾晒吉時開工或開市好重要，擺埋個風水陣更係旺上加旺呀！
    辰時巳時二選一
    打工仔或老闆想在今年嘅事業及生意都能有所提升，喺大年初四呢個開市日子，便要揀啱吉時開始新一年嘅工作，常歡師傅就會為大家提供最佳開工開市時辰，仲以九宮飛星圖配合風水布局，助大家事事順利。
    師傅表示最佳嘅開市時辰為辰時（7:00am~9:00am）或巳時（9:00am~11:00am）。前者對打工仔嚟講，時間上最為合適不過，因為正係唔少人嘅上班時間；後者對做生意嘅朋友亦係唔錯嘅選擇。由於當天沖馬，故肖馬嘅朋友應喺當中挑選一個吉時開工或開市，以求旺氣護佑。
    師傅又指壬寅虎年中，應留意幾個有助事業及財運嘅方位，分別係正財位嘅東北方、偏財位嘅西北方、人緣位嘅正北方、喜慶位嘅正南方，還有文昌位嘅東南方。這些吉利方位對不同行業嘅朋友，均有相當助益，如配合埋催運風水陣更能起到效用。
    催旺事業風水陣
    要知道方位有分吉凶，懂得分辨吉凶方位再擺個風水陣，便能夠趨吉避凶。根據九宮飛星圖，今年東北方嘅正財位，可擺放6個紫色會動嘅掛飾，例如風鈴之類嘅物品催動正財運；西北方嘅偏財位則可擺放8個陶瓷裝飾物，如瓷娃等便可；正北方嘅人緣位可擺放3個盛着水嘅小水杯，能起催旺人緣作用；正南方嘅喜慶位可擺放9支紅色或紫色帶葉嘅鮮花，可提升喜慶力量；東南方嘅文昌位宜擺放1支筆或文昌塔，能起到提升創作思維及考試成績嘅功效。
    此外，大家要留意正東方嘅是非位、正西方嘅破財位、西南方嘅病痛位及正中央嘅災禍位，於這些方位擺放合適嘅風水擺設，就可以化煞消災。師傅表示喺布置風水陣時，要記住保持方位整潔，唔可以堆放雜物同垃圾，亦唔可以布滿灰塵，否則會影響事業運。
    壬寅虎年風水陣
    正北　人緣位　3個有水小水杯　　　　　
    東北　正財位　6個紫色會動掛飾　　　　
    正東　是非位　紅色地氈或枱布　　　　　
    東南　文昌位　1支筆或文昌塔 　
    正南　喜慶位　9支紅色或紫色帶葉鮮花 　
    西南　病痛位　1個金葫蘆　　　　　　　
    正西　破財位　1張大海報　　　　　　　
    西北　偏財位　8個陶瓷裝飾物　　　　　　
    中宮　災禍位　1個金或銀色元寶　　　　
    打工仔轉工月份
    正所謂「良禽擇木而棲」，打工仔如果想喺事業上有所突破，轉工亦係一個唔錯嘅選擇。不過喺虎年應該揀個月份轉工，事業運上最有幫助呢？常歡師傅指可以根據生肖嘅六沖呢顆代表轉變嘅星，來計算出最適合自己轉工嘅農曆月份，轉好工便能更加順利。
    生肖 農曆月份
    虎 　 7月
    兔 　 8月
    龍 　 9月
    蛇 　 10月
    馬 　 11月
    羊 　 12月
    猴 　 1月
    雞 　 2月
    狗 　 3月
    豬 　 4月
    鼠 　 5月
    牛 　 6月
    創業最佳月份
    唔想打一世工，創業亦係一個好選擇，話晒做咗老闆自己話晒事，事業鴻圖好輕易。如果大家有創業計劃嘅話，常歡師傅表示同樣可以透過六合，從而計算出最適自己生肖嘅創業農曆月份。據師傅指六合有主成功合作之意，創業時能獲得更大嘅助益。
    生肖　農曆月份
    虎　　10月
    兔　　9月
    龍　　8月
    蛇　　7月
    馬　　6月
    羊　　5月
    猴　　4月
    雞　　3月
    狗　　2月
    豬　　1月
    鼠　　12月
    牛　　11月