傳統大年初四係啟市日子，無論打工仔定老闆，都想係明天開工迎嚟好運，事業運暢旺嘅同時，生意更係蒸蒸日上，所以夾晒吉時開工或開市好重要，擺埋個風水陣更係旺上加旺呀！

辰時巳時二選一

打工仔或老闆想在今年嘅事業及生意都能有所提升，喺大年初四呢個開市日子，便要揀啱吉時開始新一年嘅工作，常歡師傅就會為大家提供最佳開工開市時辰，仲以九宮飛星圖配合風水布局，助大家事事順利。

師傅表示最佳嘅開市時辰為辰時（7:00am~9:00am）或巳時（9:00am~11:00am）。前者對打工仔嚟講，時間上最為合適不過，因為正係唔少人嘅上班時間；後者對做生意嘅朋友亦係唔錯嘅選擇。由於當天沖馬，故肖馬嘅朋友應喺當中挑選一個吉時開工或開市，以求旺氣護佑。

師傅又指壬寅虎年中，應留意幾個有助事業及財運嘅方位，分別係正財位嘅東北方、偏財位嘅西北方、人緣位嘅正北方、喜慶位嘅正南方，還有文昌位嘅東南方。這些吉利方位對不同行業嘅朋友，均有相當助益，如配合埋催運風水陣更能起到效用。

催旺事業風水陣

要知道方位有分吉凶，懂得分辨吉凶方位再擺個風水陣，便能夠趨吉避凶。根據九宮飛星圖，今年東北方嘅正財位，可擺放6個紫色會動嘅掛飾，例如風鈴之類嘅物品催動正財運；西北方嘅偏財位則可擺放8個陶瓷裝飾物，如瓷娃等便可；正北方嘅人緣位可擺放3個盛着水嘅小水杯，能起催旺人緣作用；正南方嘅喜慶位可擺放9支紅色或紫色帶葉嘅鮮花，可提升喜慶力量；東南方嘅文昌位宜擺放1支筆或文昌塔，能起到提升創作思維及考試成績嘅功效。

此外，大家要留意正東方嘅是非位、正西方嘅破財位、西南方嘅病痛位及正中央嘅災禍位，於這些方位擺放合適嘅風水擺設，就可以化煞消災。師傅表示喺布置風水陣時，要記住保持方位整潔，唔可以堆放雜物同垃圾，亦唔可以布滿灰塵，否則會影響事業運。

壬寅虎年風水陣

正北 人緣位 3個有水小水杯

東北 正財位 6個紫色會動掛飾

正東 是非位 紅色地氈或枱布

東南 文昌位 1支筆或文昌塔

正南 喜慶位 9支紅色或紫色帶葉鮮花

西南 病痛位 1個金葫蘆

正西 破財位 1張大海報

西北 偏財位 8個陶瓷裝飾物

中宮 災禍位 1個金或銀色元寶

打工仔轉工月份

正所謂「良禽擇木而棲」，打工仔如果想喺事業上有所突破，轉工亦係一個唔錯嘅選擇。不過喺虎年應該揀個月份轉工，事業運上最有幫助呢？常歡師傅指可以根據生肖嘅六沖呢顆代表轉變嘅星，來計算出最適合自己轉工嘅農曆月份，轉好工便能更加順利。

生肖 農曆月份

虎 7月

兔 8月

龍 9月

蛇 10月

馬 11月

羊 12月

猴 1月

雞 2月

狗 3月

豬 4月

鼠 5月

牛 6月

創業最佳月份

唔想打一世工，創業亦係一個好選擇，話晒做咗老闆自己話晒事，事業鴻圖好輕易。如果大家有創業計劃嘅話，常歡師傅表示同樣可以透過六合，從而計算出最適自己生肖嘅創業農曆月份。據師傅指六合有主成功合作之意，創業時能獲得更大嘅助益。

生肖 農曆月份

虎 10月

兔 9月

龍 8月

蛇 7月

馬 6月

羊 5月

猴 4月

雞 3月

狗 2月

豬 1月

鼠 12月

牛 11月