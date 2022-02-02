李靖筠做豬隊友　差啲累泳兒估輸揮春

英皇歌手吳浩康（Deep）早前率領泳兒、許靖韻（Angela）、曾樂彤、艾妮（Elly）和李靖筠（Gladys），與香港開電視主播王凌燕大玩估揮春遊戲賀年。6人分成兩組，Deep與曾樂彤及Elly一組，泳兒就與Angela及Gladys一組，各人用身體語言表達揮春上的祝賀語，Deep一組玩時，泳兒組的Gladys不小心給了提示，成為豬隊友，不過最後還是由泳兒組實力勝出。

過往新年他們會一起向老闆𢭃利是，但今年因為沒有晚市堂食而取消，不過Gladys卻不知情，被取笑沒看群組訊息。他們都表示因疫情改變了過年習俗，Deep說：「這幾年新年很特別，跟以往完全不同，好像重新認知過年可以做甚麼。」Angela亦認同：「之前新年都會去旅行，年初一拜完年後，年初二就飛，這兩年會想可以做甚麼。」新年願望，大家都覺得最緊要是身體健康，Elly表示去年身體不適，現在還在長蕁麻疹。曾樂彤亦有此問題，她說：「我除了長蕁麻疹也有濕疹，要身心愉快才會痊愈。」Deep和泳兒就希望疫情快點過去，泳兒說：「戴了兩三年口罩，好像回覆正常的時候，很多東西又歸零。但沒關係，大家都努力去抗疫，做好本分。也希望身體健康，因爲她們說的蕁麻疹、濕疹，我全都長過，越過之後就有未來！」Angela和Gladys早前患上腸胃炎，表示希望疫情疫情過去，大家可以回復正常生活。