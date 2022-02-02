ANSONBEAN停學全力闖娛圈　豪言開個唱震撼樂壇

新人王ANSONBEAN（陳毅燊）、「港版朴敏英」譚旻萱（Mandy）和憑主持《膠戰》而人氣急升的劉沛蘅（Hillary），今年各有抱負，ANSONBEAN和Mandy去年暫停學業，宣布全力衝事業，Hillary就高呼要做女一，新年新開始，他們齊學調雞尾酒，做藝人最想紅，取其意愈chok愈紅。

新年伊始，為自己定下目標，年輕人哪怕將目標定得高一點。ANSONBEAN表示想開個人演唱會，作一次震撼演出；Mandy想拍一齣自己好滿意的作品；Hillary直截了當：「我想做女主角！」原來她跟過不少人學戲，最難忘跟彭秀慧學戲被打擊至信心盡失，早前她跟舞台劇演員阿雞（邱頌偉）學戲，發覺自己真的好鍾意演戲，同時覺得學戲對做主持有幫助，其中主持《膠戰》就是好例子。她表示《膠戰》十分成功，隨着第二季拍畢，大家都希望繼續拍第三季，她說：「都唔想拖太耐，但夾6個人嘅期好難，啱啱《膠戰》出咗主題曲，發覺自己對唱歌跳舞都好有興趣，魯生（魯庭暉）話過如果有600萬點擊人次就會開第三季，依家100萬，不過阿正（黃宜正）喺電台講錯咗話6,000萬點擊，哈哈！」

ANSONBEAN未來希望拍戲、跳舞和唱歌三方面取得平衡，去年拍了兩部電影，今年會主力專注音樂上，想多參與歌曲及MV拍攝，有意跟其他歌手合作，Hillary聞言隨即舉手自薦跟他合唱情歌，ANSONBEAN就講笑跟她較適合唱慘情歌。為圓歌手夢ANSONBEAN透露暫停了大學課程，覺得停學是一個沉重的決定，始終入大學是他小時的目標：「完成咗Year 1課程就暫停，唔係兼顧兩邊辛苦，係覺得心力不平衡，做好件事要全神貫注、要專心啲，但時間有限。」Mandy亦有同感，她透露早前亦暫停了大專的公關課程，她說：「我嘅理由都係差唔多，有時考試撞正工作，機會miss咗就冇，但讀書隨時可以讀番，唔想兩邊唔拖唔水，不如作出選擇。而最大理由係我本身對公關唔係最大興趣，如果一路做唔太鍾意嘅事，不如將心力放喺鍾意嘅事情上，同爹哋傾咗，屋企人都同意。」Mandy去年有好多新嘗試，已適應跳出舒適圈的「唔舒服」感覺，正慢慢學習吸收。

服裝：Snakers by Nike（ANSONBEAN）、alice + olivia（Mandy）、Maje（Hillary）

場地：海港城六公館HEXA