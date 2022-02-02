陳煒嫁唔切趕住註冊　朱晨麗叫「姐夫」幫手搵好男人

藝人陳煒（煒哥）與朱晨麗（朱朱）約3年前合作拍劇，感到特別投緣。煒哥如今嫁杏有期，她直言「等唔切」疫情告終，不排除先註冊結婚的可能，而朱朱趁虎年到來，笑言要沾對方桃花運，更開出擇偶條件，希望「姐夫」識做幫手牽紅線。

煒哥與朱朱齊祝粉絲虎年甜甜蜜蜜，未婚的早日蜜運成功﹗談到自己的婚期，煒哥表示：「本來諗住四月，但依家疫情相信都準備唔切，不過無論如何，我都會請朱朱做我姐妹團成員。（諗住押後婚禮到幾時？）我唔係咁想等疫情完晒，可能會先註冊。（即係幾時？）都時話你知。」問到朱朱會否要求煒哥介紹好男仔給她，煒哥即表示「有筍盤」，朱朱卻半開玩笑答：「冇飯食（指晚上6時後沒有堂食）點約人呀？（擇偶有乜條件？）要好似姐夫（煒哥未婚夫）咁，高大威猛、人好同孝順咁囉。」

朱朱踏入虎年即有「新開始」，約有年多未有參與劇集拍攝的她宣布「復出」：「今次好開心喺《輕．功》內同祥哥（黎耀祥）合作，乘機跟佢學嘢。今次個角色好有挑戰性，我扮演嘅化妝師有啲藝術家特質。」煒哥與另一視帝郭晉安（安仔）合拍的重頭劇《回歸》則於初四開鏡：「我都未同佢合作過，好有新鮮感呀。」據悉這部新劇講述煒哥與安仔離婚後，前者帶着兒子吳偉豪北上發展，後者則留港與另一兒子周嘉洛留港闖天地，有人推測煒哥不難憑此劇明年登視后寶座。

由於開工關係，這個農曆新年朱朱未能返家鄉與家人團聚：「呢個新年相信會好難忘。其實我嚟咗香港發展咁耐，都未試過唔返鄉下過年，依家惟有靠視像同家人『雲拜年』，希望煒哥唔好掉低我，同姐夫分少少時間，等我感受吓家庭溫暖。」煒哥則不經意放閃說：「疫情之前嘅農曆年，我去咗加拿大登台，咁啱男朋友得閒，嗰時啱啱拍拖，佢就陪我過去，工作之餘我哋仲一齊去睇瀑布，感覺好震撼。」問朱朱當初知道好友拍拖後，有否「多加意見」，她笑答：「煒哥唔問我都會講，我第一眼見到就覺得佢哋好襯，仲索性叫姐夫添。煒哥好清楚自己要啲乜嘅，我就喺旁邊煽風點火，睇吓佢哋幾時火燭啫，哈哈！」

場地提供﹕東港城