分手仍是好拍檔！馮盈盈鄭衍峰做賀年騷勁有默契

前港姐冠軍馮盈盈前年與「地下情」不足一年的鄭衍峰分手，但再見亦是朋友，不時合作。二人昨晚（1日）聯同汪明荃（Liza）、安德尊等為無綫慈善大騷《金虎獻瑞耀保良》任司儀，期間有不少互動。

鄭衍峰受訪時直言與盈盈合作有默契：「個騷上星期錄影嘅，有兩位前輩帶領住我哋，希望可以籌得更多善款，喺新年做善事特別開心，好佩服Liza姐，由年廿九倒數、年初一開年騷同夜晚個慈善騷都可以見到佢，同大家一齊賀新年。」除了一眾司儀外，彭家麗、鄭俊弘、王灝兒、黃淑蔓及馮允謙等也落力獻唱，為慈善出力。

另外，當晚代表《愛．回家之開心速遞》演出短劇及上台獻唱的蘇韻姿，笑言一個節目滿足了自己兩個願望，令她開心不已，蘇韻姿謂：「好開心能夠同演鬥Band一齊Jam歌，我本身好鍾意唱歌，都可以叫圓咗我嘅歌手夢，可以喺台上表演，成個感覺都超正，唯一缺陷係多少少綵排仲好，等我可以感受多幾次。除咗唱歌，能夠同《皆大歡喜》一班前輩演員一齊做短劇，都令我學到嘢，《皆大歡喜》時裝版同古裝版，我都有追到實咁睇，能夠同佢哋合作，對我嚟講係一件好神奇嘅事，我都好驚自己甩對白，好彩都冇乜大問題，能夠參與今次節目，真係好感恩，亦希望可以幫到保良籌款。」