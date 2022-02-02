舞獅變家族傳承！陳山聰做創業初哥靠乖仔

受父親薰陶，3歲學舞獅的陳山聰直言希望能傳承兒子Jaco，希望有一日能父子兵上陣，一齊「咚撐」舞獅。有兒子做生招牌的山聰，計劃下半年搞童裝生意創業。

陳山聰在無綫劇集《鐵拳英雄》中的打鬥場戲面，功架紮實，拳拳到肉，有賴他3歲開始受爸爸薰陶，學習舞獅打下基礎。醉心舞獅的他7年前更與老友郭政鴻創立醒獅會，去年更齊齊為無綫賀年節目表演，他自然希望傳承給兒子陳霆軒（Jaco）：「佢都受我影響，會攞住個膠箱仔舞吓、舞吓，我就同佢咚撐、咚撐，佢應該會鍾意，希望有一日父子兵上陣。」

踏入新一年，有子萬事足的山聰，人生目標全部放在兒子身上，亦坦言與太太有考慮生多個小朋友，他說：「依家佢先係老闆，開始長大，要好好教育佢，係我同太太最大嘅目標。不過，生多個最大問題係要時間去教，太太可能要唔做嘢全職湊仔。」未做過生意的他希望下半年創業，靈感亦來自乖仔：「成日同個仔上網訂衫，呢排諗起想搞童裝，自己就負責設計，最緊要係有Jaco呢個生招牌，佢依家受歡迎過我，希望下半年喺網上試下。」

收視與口碑皆不俗的《鐵拳》對山聰新一年有個好開頭，有4套劇集「存貨」包括《超能使者》、《金宵大廈2》、《十八年後的終極告白2.0》、《隱形戰隊》排住隊等出街，相信會是他豐收的一年，問到對獎項可會有期望，他笑說：「期望就係啲劇唔好逼埋一齊出街，《鐵》出咗、年中、年尾最出，今年如果有套劇出街就完美，希望畀觀眾睇到陳山聰成長，希望觀眾再接受我多啲，一步一步嚟，已經好滿足。」

化妝：Chloe Yu

髮型：Seiko Sin@hairculture