視帝視后利是加碼︱譚俊彥林夏薇如虎添翼　長做長有

應屆視帝譚俊彥（Shaun）與視后林夏薇（薇薇）牛年當旺，名利雙收，相信虎年繼續長做長有，好劇陸續來。薇薇自爆獲獎後翌日開工便被紅酒照頭淋，預告新一年「鴻運當頭」；大豐收的Shaun期待新年向同事大派利是時分享喜悅，2人豪氣表示今年會將利是加碼，實行開心Share！

譚俊彥與林夏薇首次入圍《萬千星輝頒獎典禮》五強便一擊即中登上視帝視后寶座，事業登頂。薇薇坦承牛年大豐收：「上年自己有兩個角色好鍾意，觀眾有共鳴，我隻狗狗（健康）又好番，依家又有多一個獎去鼓勵同肯定，所以對我嚟講係豐收年。」她自言獎項對她意義重大，但同時又像做了一場美夢：「攞完獎第二日開工，好似夢醒咗去返工咁，照常背對白。」她笑言開工時拍攝紅酒淋頭的場口，被工作人員指她新一年肯定鴻運當頭。

至於Shaun除了有獎，又有人氣韓劇《魷魚遊戲》加持兼成為廚房男神，更有機會到內地拍劇搵真銀，人氣一時無兩，他表示：「舊年好多貴人，我好幸運每次自己鑽牛角尖就會收到啲鼓勵說話，好神奇，衛世輝（綜藝監製）雖然走咗，但佢送咗份禮物畀我，就係節目《不可能任務》，拍完之後突然明白冇嘢係不可能，算係我少少嘅人生轉捩點，跨過自己舒適圈，例如喺台慶跳舞。」

提到新年，薇薇每年都會購買桃花及蘭花布置一番，廚神Shaun就會下廚炮製賀年菜式與家人分享，他說：「新年一定會飲雞湯，做蛋角同北方特色菜，例如烤夫同紅燒肉，所以每年新年都肥咗，係開心肥。」薇薇雖然廚藝未及Shaun，但勝在有個廚神老公，一樣有口福。談到最難忘的新年，薇薇謂小時候會放爆竹，十分熱鬧，Shaun則回想跟太太初拍拖時，到對方鄉下大連度歲，當地只有零下廿幾度，過了一個很特別的春節。至於今個新年2人都要在工作中度過，薇薇說：「我要拍劇，係開心事，因為有工開。」Shaun則已身在內地為新戲作準備。問到事業大豐收，利是會否加碼？2人異口同聲表示：「一定會！」

尋求突破 不忘初心

另外，2人奪獎後各有是非，薇薇對於奪視后惹網民爭議，她豁達地說：「作為一個演員一定有鍾意你或唔鍾意你嘅人，要睇自己點面對，我係好正能量嘅人，會接受唔同聲音，人係需要進步，有進步空間先可以成長。呢個獎對我嚟講唔係有咩好勁嘅成就，而係好開始，提醒我要做得更好。」她又感謝丈夫的支持與包容，以及感恩有老同學陳曉支持。

至於Shaun被指是靠爸爸狄龍，他反而覺得能在爸爸見證下獲獎別具意義：「有啲朋友得到一啲成就時，佢爸爸已經唔喺度，所以我唔想後悔，做咗人爸爸之後，明白到原來囝囝攞獎係好開心，所以我唔會理人點講，都要將呢份喜悅畀佢（爸爸）。」

對於新一年展望，薇薇希望所有人身體健康，自己工作上有突破：「想不停試新嘢，想腳踏實地行好每一步，做好眼前本分。（生小朋友呢？）未諗住，嚟緊工作排得幾滿。」Shaun表示新一年目標是不忘初心：「攞完獎第二日返舖頭，同自己講冇嘢改變，我仍然企喺度洗碗，最難能可貴係以前係咁，依家都係咁。想快啲拍劇，期待下一個角色同對手。」

場地：金玡居（山頂廣場）