港姐歎賀年菜︱宋宛穎紅底開運　邵初唔食就笨

港姐宋宛穎、梁凱晴、邵初等新年齊齊歎賀年菜攞好意頭，邵初被姊妹踢爆大食，卻得天獨厚食極唔肥。宋宛穎則透露過年會穿上紅色內衣催旺運情，今年更會在家布置桃花陣，增強人緣運。

應屆香港小姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初和「最上鏡小姐」楊培琳新年相約大擦賀年菜「一團和氣」、「年年有餘」、「五福臨門」攞好意頭。身材窈窕的邵初被踢爆相當大食，但令人羨慕的是食極唔肥，她笑說：「唔係，我都怕肥，有借有還，都係靠運動。以前好緊張磅數，日日都磅，重1磅都唔得，依家一星期磅一次，新年預咗會肥，之後做運動減番。」楊培琳新年則會跟婆婆學煮五香卷，宋宛穎則提議佳麗拉大隊到她的屋企拜年湊熱鬧。

師傅指點擺桃花陣

講到新年習俗，中葡混血兒宋宛穎相當聽長輩教誨，每年也會穿上全新紅色內衣和新衫催旺運程。主持賀年節目《新春開運王》的她更得師傅指點，她說：「自己信風水，會跟師傅講喺文昌位擺啲富貴竹，佢哋又教我擺桃花陣，會喺屋企擺啲鮮艷色嘅花，希望旺人緣，虎年行好運。」主持節目已顯露過人口才的宋宛穎，與其他佳麗一樣最希望今年有機會拍劇，她笑說：「相信都要等卸任先有機會入劇組，依家會睇多啲TVB劇做好準備。」

至於被師傅讚虎年運程好的梁凱晴，表示會多着紅色衫增強運程，也希望入訓練班，為拍劇做準備。楊培琳則想要先戒掉懶音及多說廣東話，增強對答反應。

場地：个園竹語