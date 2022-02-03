原來係高材生！張元英@IVE自爆因腳太長感苦惱

韓國限定女團IZ*ONE出身的張元英與安俞真去年12月1日組成6人女團IVE再戰樂壇，出道碟《ELEVEN》在推出第1個星期賣出15萬張，是出道首周賣碟最多的2021年女新人，而同名主打歌亦橫掃11個冠軍獎座，網民都睇她們在2022年的發展。

IVE的中心人物張元英年僅17歲，擁有天生的明星臉、白滑長腿和好口才，不少網民都指她是為了做明星而誕生的人，但原來她小時候從沒想過做藝人，品學兼優的她初中未畢業就通過初中畢業學歷考試，在國文、英文和數學考試獲得滿分，提早升上高中，她早前在節目《黃金漁場》上表示：「我出道前的夢想是主播和律師，因為我很愛說話，做過學生會會長，也在數學比賽拿過金獎。」

不少人都在拍照時儘量將雙腳拍得長一點，亦有人會在上載前先修圖，但1米73的她就表示因為長得太高而感到苦惱：「我出道的時候是1米68，高到1米71的時候就開始擔心到底會長高長到甚麼時候，幸好在1米73的時候停下來了。」主持即問：「長腿拍照時不是更好看嗎？」她便說：「有時因為構圖的關係，我的腳會顯得好長，看起來很奇怪，令我想是不是應該將腳修短才上載。」