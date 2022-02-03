唔鬥唱鬥廚藝　宇宙人深藏不露

5組音樂人告五人、宇宙人、麋先生、家家和Tizzy Bac早前難得放下工作，相聚圍爐展開一場「新春廚神大賽」，原來他們除了音樂上的天賦外，桌上料理也不假手他人，各自帶來各式創意年菜，不但講究細節，每道菜更凸顯個人獨特的風格，是深藏不露的「廚神」。今年邁向成軍10周年的麋先生搬出3道料理，分別是日式肉豆腐、剝皮辣椒雞湯和酒蒸蛤蜊，現場香氣逼人，教人口水直流。而結他手喆安對料理十分有興趣，去年疫情期間，他便到朋友的日本料理店學習，他端出的肉豆腐便獲主唱聖皓大讚：「我們第一次吃到他學做的料理，很驚艷耶！是可以拿出去賣的程度了。」

家家將在5日大年初五於家鄉台東鐵花村舉辦一年一度的《2022初五來我家》Mini Live，請來暌違10年再攜手的舅舅昊恩以及表弟團「兄弟職責」助陣，準備最精彩演出迎新年。去年她與聖皓合作的單曲《閉上眼睛會想起的人》近來成為KTV點唱大熱門，今次他們在廚神大賽中再現默契，一同帶來豐盛的4道菜，包括酸辣湯餃、炒辣虎菜、好小菜和蘿蔔糕，相當應景。宇宙人的菜式「三人成虎，虎虎生風」套餐大玩諧音，分別是主唱小玉用腐皮和豆芽製作的清爽小菜「虎（腐）皮卷」，以及貝斯手方Q稱為是豆腐之中王者的「麻婆豆虎（腐）」，和結他手阿奎偷吃步準備的老虎醬拌麵，3道菜都湊上了虎字諧音，被讚是企劃概念最完整的年菜組合。

即將在年後舉辦「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會的告五人，在節目中化身期間限定的「告虎人」，菜式以健康取勝，及收集其他組用剩的食材，十分惜食，3道菜分別是毛豆蝦仁、青葱雞胸肉和「虎姑肉」，主唱雲安說：「看前輩們平常演出很辛苦，所以選了這3道菜來照顧他們的健康。」期間聖皓與主唱犬青和鼓手哲謙完成料理後，一起合唱告五人的《好不容易》，掀起熱鬧氣氛。

Tizzy Bac鼓手前源負責掌廚，以剝皮辣椒為核心，用雞湯和煎蛋炮製2道系列菜式，他十分享受一個人做菜，笑說：「有句俗話說『一個廚房容不下2個人』，我覺得這樣不會人多手雜。」問他為何選做這2道菜？他則相當實際地說：「之前買了剝皮辣椒罐頭放在冰箱，而過年總是會塞很多食材在冰箱裏，所以這次趁機來清冰箱。」期間眾人突然放下手上的工作圍觀，原來是等着看他表演煎蛋，結果一次就成功，贏得全場掌聲。