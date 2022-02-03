12生肖本地遊　有利方位全攻略(3)

屬馬及兔的朋友往東南方走如橋咀洲可以追科名，而屬猴、鼠的朋友則可往西北去獲權位，如有「港版邁阿密」之稱的屯赤隧道浩和街，棕櫚樹充滿異國風情。（資料圖片）

來到農曆年公眾假期的最後一天，當然不可以浪費啦！趁假期不妨出外走一走，至於目的地就梗係要選對自己生肖有利的方位，順道加添福氣。前兩日說了部分由莫迪天師傅因應風水學中九星所到的不同方位推算出的12生肖有利方位，最後一天就輪到肖馬、兔、猴、鼠啦！

【馬、兔 東南方追科名】

有利讀書、進修、學習及聲名的四綠文昌星於2022虎年所到的位置為東南方，對肖馬及免者，特別是從事娛樂、學術、教育行業的人士最有幫助。推介前往西貢牛尾海的橋咀郊野公園，佔地100公頃，是本港面積最小的離島郊野公園。公園包括鄰近8個海島，最大的為橋咀洲，該島上有1.4億年前形成的地質奇觀，還有難得一見的大自然美景。島上最著名的就是「菠蘿包石」及形成「摩西分紅海」奇觀的連島沙洲，後者是只在退潮時才會出現的景色，遇上剛開始漲潮的時間，更可拍出「輕功水上飄」的照片。

此外，島上還有兩個海灘─廈門灣海灘（又名半月灣）和橋咀泳灘，可以進行如潛水、划獨木舟、暢泳等水上活動，在兩個泳灘之間的黑山頂更可以遠眺海岸線及連島沙洲，景色美不勝收。不過代表病痛及損傷的二黑病符星虎年的所到之處為西南方，肖馬者最為需要避忌。

交通：於西貢公眾碼頭搭乘街渡

【猴、鼠 西北獲權位】

代表權力與地位的六白武曲星在2022虎年會飛到西北方，生肖為猴、鼠的人得其幫助，較容易得到實權或地位提升，尢其是做管理、武職、金融的人士最為得益。屬猴、鼠者可多去西北方如屯門、元朗 、天水圍等地，想有外地旅遊感受，不妨選擇去有「港版邁阿密」、「港版沖繩」之稱的屯赤隧道浩和街，該處是因為屯門至赤鱲角連接路而新興的景點，分分鐘拍出大片感。浩和街有5大打卡點，包括可以野餐的超大草地、一整排充滿異國風情的棕櫚樹、純白色沿海堤壩、日系白色燈塔及270度無敵大海景連超美日落，環境清新又優美。另外，肖鼠者於虎年忌往西南方，易招病痛；而肖猴者則忌走正東方，易招是非。

交通：巴士K52至「望后石」站

【12生肖吉利方位一覽】

鼠 西北

牛 南

虎 北

兔 東南

龍 東北

蛇 南

馬 東南

羊 南

猴 西北

雞 東北

狗 東北

豬 北