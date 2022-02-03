雲文子教路：配飾開運「豬、鼠、牛」篇

來到第4天，奇門遁甲風水大師雲文子會為大家分析豬、鼠、牛生肖人士的開運顏色及幸運圖案。這3大生肖人士的開運顏色各有不同，由黑、綠、紅及白色都有，只要按生肖搭配方形、波浪形、鎖鏈形或星形設計配飾，就有助增運化煞，虎年好運來！

豬：運氣偏弱 提防小人

今年「破太歲」，意味運氣偏弱，凡事會遇到諸多掣肘。可考慮替家居來一次小變身，例如換新家品、大掃除等，有助提升今年的整體氣場。事業難有重大突破，工作量更如排山倒海，注意提防機心重的中年女小人。事業運柳暗花明，待夏天一過運勢將逐漸好轉，亦有轉換工作機會。桃花運散亂不聚，單身人士虎年會繼續光棍。財運虛浮不實，投資略有起色，然而會因一些無法預計的瑣事，而大失預算。不妨重新調整投資組合，分散投資減低經濟不明朗因素所帶來的風險。

肖豬開運錦囊

增運顏色：黑色、綠色

增運飾物：方形圖案或飾物

化解犯太歲飾物：兔、羊飾物

鼠：多勞多得 逢凶化吉

今年對肖鼠人士來說，雖然是「是非之年」，但是非愈頻人氣反而愈旺。整體而言，今年是多勞多得、逢凶化吉的一年。事業如日方中，善用資源與時間為工作鋪路，一些籌備已久的計劃可望在今年順利完成。是非較多，注意要「慎言謹行」。桃花運虛浮不實，假桃花旺盛。財運漸趨順遂，長時間鑽研的投資計劃終獲回報。投資前必需做足功課，可留意業內人士及專家的分析報告及意見，自能穩中求勝。今年肺部較弱，呼吸系統容易出現毛病。

肖鼠開運錦囊

增運顏色：紅色、白色

增運飾物：波浪形圖案或飾物

牛：亨通暢旺 把握機遇

今年有「太陰星」庇佑，運勢亨通暢旺，機遇接踵而來。女性貴人主動扶持，要好好把握時機，作出不同新嘗試。事業運福星高照，有很多發展機會。從事與女性息息相關的行業，更有不少收穫。桃花運一帆風順，由於人緣運大增，結識異性的機會亦多，但吸引力大增也容易墮入曖昧關係。今年是嘗試創業的好時機，可以由經營成本較低的網店起步。財運危機四伏，投資回報不如人意，宜採取較保守投資策略。身體尚算健康，只是心肺機能偏弱。

肖牛錦囊

增運顏色: 綠色、白色

增運飾物: 星星、鎖鏈形圖案或飾物