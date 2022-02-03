APRIL上月解散　金采媛拍片否認欺凌及拍拖傳聞

2015年出道的韓國女團APRIL去年3月被爆曾欺凌前成員李玹珠，組合捲入風波後停工至今，所屬事務所終於上月28日宣布組合解散的消息，成員之一金采媛昨晚（2日）上載影片，正面回應欺凌傳聞。

去年有網民李某發文爆料指金采媛為了和另一成員全昭珉成為朋友，於是離間李玹珠與成員的關係，又指經理人當時正與金采媛拍拖，所以對欺凌事件視而不見，而金采媛在片中否認欺凌、離間及與經理人交往的傳聞，並指去年曾控告李某散布謠言及損害名譽，但警方最後沒有起訴李某。

金采媛指調查機關認為事務所的職員、已退社的職員及成員的陳述欠缺可信性，難以證實李玹珠的日記內容及前練習生的陳述並非事實，但金采媛表示已提出異議：「我收集了很多資料和證人的陳述內容，想要公開事實，卻多次遭遇不當的判決，我想過放棄採取法律行動，但我不希望再有人因為謠言而受苦，所以已經提出異議，希望真相大白。」她又表示自己從沒有說謊：「我只說了真話，沒有任何謊言和隱瞞，會堂堂正正地生活下去。」

不少粉絲留言表示支持，有粉絲提出向首爾江南警署投訴，亦有粉絲提議發起國民請願要求重新調查案件，希望事件早日水落石出。