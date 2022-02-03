日式卷物飯糰　創意配搭

肚餓時想醫肚，很多人會簡單食三文治或麵包，日式的選擇就有飯卷或飯糰，坊間近日有全新的御結品牌和手卷美食推出市場，食材的配搭和造型都令人耳目一新，最啱即時醫肚，甚至作佐酒小食都得，方便企理。

美日風手卷

日式的卷物風靡全球，每個地方微調後又變成新派風格美食，最近於中環開設的Rollie，主打美國西岸風格的開放式手卷，wil.i.roll內有辣味吞拿魚、牛油果、醃黃蘿蔔和炸蒜，香辛惹味。Ex-Scallop-Ur以蒜蓉牛油煎帶子配水煮蘆筍，其他還有Philly Cheese、火龍卷、拖羅等口味。另外，店子亦有其他美食如松葉蟹烏冬、雞皮餃子、香辣吞拿魚脆皮及和風雞尾酒等選擇，配加州流行的Hip-Hop音樂，氣氛熾熱。

御結新品牌

簡單方便的飯糰（又叫御結），是日本人作早餐或下午茶的最佳平民美食，近日本地開設新的御結品牌OMUSUBI，於中環開設首間門市，選用可持續稻米耕種方式的宮城縣美里町一見鍾情米，提供超過20口味的御結，包括鮮味的紅雪蟹柳特濃海膽醬、素食的香辛醬油金平蓮藕和日本紀州無核梅乾等。吃時可配店內的無添加和風湯品，如京都腐皮豆乳昆布湯、鮭魚石狩味噌湯與和風蜆肉昆布清湯 ，加倍滋味。