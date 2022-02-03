「玲」機妙算　虎年Phone生水起

很多打工仔今年都會於年初四或年初七開工，倒不如今日就為新一年整裝待發，迎接挑戰！正所謂一命二運三風水，想事業發展順遂，風水都好重要，今次請到堪輿學家麥玲玲師傅同大家預測十二生肖來年運勢，小記再幫大家夾埋開運手機，齊齊係今年撈到Phone生水起啦！

虎：有利進修

踏入「本命年」，屬於犯太歲的一種，人際關係平平，慶幸有「文昌」及「歳駕」兩顆吉星，前者有利讀書考試，有妨進修裝備自己；後者意味光芒萬丈，事業有上揚之勢。Microsof Surface Duo 2搭載兩片5.8 吋屏幕，加起來對角達到8.3吋，並可配合Slim Pen 2觸控筆畫圖寫字，方便上堂時Jot Notes之用。處理器則選用Snapdragon 888，效能達旗艦級水平，學習自然更有效率。

兔：宜多出門

肖兔者今年有「太陽」、「天乙」、「天空」等吉星駕臨，即使事業遇上困難阻滯，也能逢凶化吉。當中「太陽」有光照遠方之意，多出門往外走動，將對運勢有所幫助。Huawei P50 Pro搭載64MP潛望式長焦鏡頭，帶來最高200倍超大變焦範圍，加上13mm超廣角鏡頭及AIS Pro超級防震功能，助用戶出門時捕捉遠處景物。它同時支援IP68級防塵防水，至啱帶埋去戶外活動！

龍：步步為營

擺脫「破太歲」的負面影響，整體運勢相對穩定，惟事業有原地踏步之勢，未有重大升遷或大幅薪酬調整。新一年有對宮的「華蓋」吉星幫手將有利創作，只是凶星「天哭」代表出門易有輕微意外，宜步步為營。XR20是Nokia首部三防5G智能手機，可抵禦攝氏零下22度至攝氏55度溫度，更通過1.8米高撞擊測試及可於水底使用一小時，減低意外掉落的損壞風險。

蛇：女性支持

雖然新一年犯太歲，幸好有吉星拱照，運勢略為回穩。「太陰」代表女性貴人，有利美容、化妝等女性行業，若上司是女性，將獲得有力支持，加上「玉堂」加持，有望升職加薪。VIVO V23 5G主打高階自拍，前置5,000萬像素廣角雙鏡頭及雙色溫補光燈，昏暗下Selfie一清二楚，而且獨家AI演算法提供「微整形」般的自然美顏效果，與女上司合照保證氹到佢超開心！

馬：吉星拱照

今年有多顆強而有力的吉星照耀，「三台」星有利事業及財運拾級而上；「將星」代表有領導才能，「唐符」代表權力與威望上升，有升遷機會，不妨多投放時間在工作，可望有所回報。搵到錢一於買部機王，OPPO FIND N是市場最新的摺芒機之一，內置7.1吋主屏幕及5.49吋副屏，前者對應多角度懸停模式及畫面分割功能，有助用戶一心多用，寓工作於娛樂！

羊：社交頻繁

不再受「沖太歲」影響，運勢逐步回穩，吉星有「月德」及「天喜」，前者是貴人星，代表人際關係比牛年有所進步；後者屬桃花星，代表新一年的社交應酬頻繁，跟朋友同事有較多聯誼機會。Xiaomi 12 Pro備有5,000萬像素超清三主攝鏡頭，提供人像、廣角及超廣角拍攝能力。獨家CyberFocus萬物追焦更容許鎖焦及追蹤人眼，出去玩大合照保證個個都一清二楚。

猴：大耗入主

踏入「驛馬」年份，又有「地解」入主，多出門走動可帶動運勢，有意轉工者要留意半吉星「天解」，因為有先難後易之意。財運有「大耗」星阻礙，有較多無謂開支，宜量入為出。性價比高的POCO M4 Pro 5G就啱晒財運一般的你，有齊6.6吋FHD+屏幕、5,000萬像素雙鏡頭、5,000mAh電池、Dimensity 810八核處理器及5G雙卡能力卻僅售一千多元，「電影模式」更助用戶出門時拍攝電影感影片。

雞：謹言慎行

事業發展稱心如意，因「紫微」及「龍德」一對吉星代表領導地位，個人才能及工作表現易受上司認同。然而「暴敗」入主代表做事仍有困難，跟其他人易有紛爭，謹記言多必失。ASUS ROG Phone 5s Pro採用Snapdragon 888 Plus 5G處理器，工作事半功倍，並坐擁6.78吋144Hz/1ms AMOLED屏幕、彩色後置幻視屏幕、AirTrigger 5超音波觸控鍵、3D液態均溫板等電競配套，一於專心打機避開無謂爭拗！

狗：創意澎湃

肖狗與肖虎關係友好，運勢重回正軌，整體不屬於有重大變動的一年；只可惜未有貴人助力，吉星只得「華蓋」進駐，代表藝術才華出眾，從事創意工作者可望靈感不絕，能於行內建立名聲。Apple iPhone 13 Pro Max擁有1,200萬像素Pro相機系統，可拍攝4K的ProRes影片，方便用戶隨時拍下靈感。另一邊廂A15仿生晶片強化AR能力，配合App Store大量程式，創意絕對可以盡情發揮！

豬：人際複雜

今年屬「合太歲」年份，有「天德」及「福星」照耀，意味整個人心態正面，有升遷及加入工機會，另一顆吉星「祿勛」也有利財運。只是要留意受「捲舌」凶星影響，人際關係複雜，宜與別人打好關係。Realme GT NEO 2的6.62吋屏幕支援120Hz更新效率，觸控採樣率高達600Hz，並具備Tactile Engine線性馬達，大幅提升觸覺反饋，連線打機反應特別快，助你在團戰中建立友誼。

鼠：穩步發展

虎年無沖也無合，運勢穩步前行，惟沒有吉星進駐，要借對宮肖馬吉星包括「三台」、「將星」及「唐符」，雖力量只有三成，仍對事業有所幫助，進修或考試也有不俗表現。Honor Magic V是全球首部採用Snapdragon 8 Gen 1處理器的摺屏手機，效能為市場上最強，而且屏幕打開後足有7.9吋之大，可同時開啟多個視窗，又能在協同模式下變成電腦副屏，跨屏操作有助辦公學習。

牛：紅鸞星動

不再受「本命年」影響，運勢穩定性較高，加上大桃花「紅鸞」駕臨，人緣有明顯改善，然而這亦代表今年交際頻繁，不妨借此與同事或朋友進一步打好關係，有利團隊合作及開拓人脈。Samsung Galaxy S21 FE 5G的前後鏡頭分別達到3,200萬像素及1,200萬像素，具有可自動美化人像的AI臉部辨識功能，更可利用Dual Recording模式進行雙鏡錄影，開Party時成班人齊齊入鏡，分外開心！