余德丞變黑仔王拍《青春不要臉》狂受傷

藝人余德丞、丁子朗（丁丁）、戴祖儀、游嘉欣及林正峰等，下午現身電視城，出席劇集《青春不要臉》結局篇宣傳，場面熱鬧。台上余德丞被孔德賢踢爆係「地獄黑仔王」，拍攝時經常擦損受傷，祖儀則自爆不時於社交網接獲粉絲私信，查詢她最後「情歸何處」。

早前劇情交代扮演演員的余德丞拍戲遭「爆樽」，結果搞到血流披面，事後他於社交網上載相關劇照，他表示：「本來話糖膠玻璃樽唔會受傷，可能個武師驚NG，所以好大力咁扑落嚟，結果我都有擦傷。（驚毁容？）驚㗎，我咁貪靚。孔德賢提醒我，試過場動作戲本來唔關我事，點知佢壓到我，又試過劇情交代我攬住伍樂怡，點知搞到手肘磨薑。（叫你唔好近女色。）所以我咪情歸丁丁囉！」

每晚待劇集播畢，他即孖住丁丁直播「吸客」，相當落力做宣傳，二人自爆：「試過有個叫Kelly嘅女仔要求加入，我哋以為係伍樂怡，點知原來係一位來自澳洲嘅粉絲，我哋真係好易畀人呃，不過直播吸到世界各地嘅粉絲，當中包括馬來西亞、泰國，甚至緬甸。」

丁丁拒絕劇透，最終能否翻撻祖儀，但大讚對方與胡㻗合襯sweet爆，余德丞搞笑說：「都話最愛丁丁嗰個係我，如果唔係嘅話，點解得獎我會送西裝？哈哈！」