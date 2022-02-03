曾揚言與阿嬌離婚後永不再婚！賴弘國反口再封盤

女星鍾欣潼（阿嬌）於2020年宣布和「醫界王陽明」賴弘國離婚，夫妻關係不足兩年止步，曾因離婚之痛而暴瘦不已的賴弘國，在去年八月突然網晒和爸爸慶祝生日的全家福，相中更出現一位長髮女子，但他刻意以圖案遮去該女子的面部，即被指已有新歡，並且低調拍拖，生怕戀情「見光死」！

今日（3日）突然傳來喜事，有指賴弘國在前日即是大年初一，向該名長髮女子求婚成功，意味他將步入第三段婚姻！據知長髮女子名為Alice，曾任職空姐，現時為朝九晚五的上班族，消息指前晚是她的生日，賴弘國和她慶祝生日時，順勢獻鑽戒求婚，女方即場點頭答應外，事後更網晒首飾盒照片並留言：「Yes, I do.」對於被指求婚成功，賴弘國回覆：「目前有穩定的對象，祝大家新年快樂！」完全未有否定婚訊！

然而賴弘國對空姐情有獨鍾，因其首任妻子Ivy Chao同樣是空姐，並跟台星林依晨撞樣，故有「華航林依晨」之稱，他們於2016年結婚，Ivy更辭去空姐一職，專心做家庭主婦，惟婚姻維持不足半年，直至2018年賴弘國跟阿嬌閃婚，同樣離婚收場。經歷兩次婚姻失敗的賴弘國曾矢言永不再婚，對婚姻已失去信心，相信今次他「食言」，應該Alice給了他不少希望。對於賴弘國疑再婚，阿嬌經理人霍汶希回覆東網表示：「不回應」。