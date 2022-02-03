本日日本：多啦A夢 陪玩陪傾偈

不少看《多啦A夢》的朋友應該都很羨慕大雄，不論快樂或難過，總有多啦A夢陪伴在身邊。現在的小朋友終於可以擁有和他們談天的多啦A夢了，事關日本玩具公司AGATSUMA於2月下旬推出的「告訴我很多！會說話的多啦A夢」，便是一款具備了聲音識別功能的溝通玩具，主打的溝通功能可識別十個詞語，並會作出相應的回答，例如你說「多啦A夢」，玩具便會回你「我係多啦A夢！」或「怎麼了？有高興的事嗎？」，說「老鼠」的話，玩具則會說「老鼠！？我、最討厭老鼠！！」另外，玩具內藏7個接觸感應器及傾斜感應器，按不同部位及翻轉都有不同的聲音反應，例如按百寶袋便有6款法寶的經典對白。另外還有「遊戲問答模式」，多啦A夢會發問有關數學、打招呼、角色、法寶等問題，同樣可通過語音識別來分辨答案對或錯。而公仔本身高約34cm，以柔軟材料製成，攬抱的感覺很舒適。不過此玩具只對應日文對答，想玩得盡興的話，要學番幾個日文詞語傍身喇！售9,878日圓（約HK$672）。