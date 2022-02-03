鄭欣宜唱好虎年　馮允謙着紅底一於旺到尾

「寰亞四福Sing」馮允謙（Jay）、鄭欣宜（Joyce）、黃淑蔓（Feanna）和趙祥誠（Ben）團年一起吃盆菜，寓意虎年盆滿缽滿和財運亨通，在外國長大的Jay和Joyce，特別喜愛傳統節日的美食，每一樣都讓他們勾起與家人溫馨的回憶。Joyce第一時間夾起「蛋角」，興奮地說：「我屋企過新年一定食『蛋角』，因為好似金元寶，錢呀！」Jay表示嫲嫲新年也會整蛋角，大讚好味。Joyce再夾蝦給各人，並說：「我屋企最重視開心同埋笑，所以新年一定要食蝦，寓意全年開開心心『嘻哈大笑』。」雖然Ben不喜歡吃蔬菜，但他對「發財好市」的髮菜情有獨鍾。

他們邊食邊講新年願望，Jay最希望今年能夠開個人演唱會，他說：「年頭、年中、年尾都開演唱會，而父母繼續留喺香港全部捧場，希望今年會寫更多歌，因為要還好多歌債，剛才Joyce又追我歌了！」Joyce透露去年開始學彈鋼琴，希望今年學有所成公開表演，她說：「希望今年可以自彈自唱一首歌，搵一個舞台表演畀大家睇，今年會繼續做好音樂，搵更多音樂人合作，最近收到一位我好欣賞嘅音樂人寫歌畀我，好開心，而我都會再去寫歌，請大家期待2022年鄭欣宜嘅音樂世界。」而Ben除了拍廣告和演舞台劇，還積極學唱歌，他說：「希望今年可以推出屬於自己嘅歌，雖然未諗到攞獎咁遠，但我會努力唔會辜負Fans和大家對我嘅愛，朝住攞新人獎目標進發。」今年將大學畢業的Feanna期待踏入人生新階段，她說：「去年除咗返學和出咗一首歌，拍咗第一部電影，今年畢業後，我要踏入人生另一個階段，做大人返工啦！做全職藝人。」

各人又大談新年習俗，Feanna習慣年卅晚不瞓覺同屋企人迎接新年，她說：「媽咪會包餃子，喺其中一啲餃子裏面放黑糖或者開心果，邊個食中就代表佢今年會行好運。」就算去英國留學期間，她仍四出找碌柚葉，繼續年廿八洗邋遢的習俗，大年初一又會着新衫新鞋，不洗頭不剪頭髮。Jay表示新年會着紅色底褲，及愛看醒獅表演，並問Ben是否懂舞獅？Ben即搞爛Gag：「會，因為我係跳『舞』老『師』（獅）！」說完全場靜晒，他立即轉話題：「我屋企嘅揮春由我哋五兄弟姊妹每年輪流負責寫，所以我哋細細個就學書法，每年都會寫好多好多揮春，然後揀最靚嗰幾張貼出嚟，因為會貼足一年。」

他們隨即寫揮春比併，將名字融入揮春祝福語之中，爆創意，Feanna的「蔓（萬）事勝意」、Ben的「吉『祥』如意」、Jay認識較少中文字，結果又中又英及自家英文拼音揮春，令人看得一頭霧水，混亂間誤將風生水起誤寫成風「山」水起，非常搞笑。