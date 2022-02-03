《長津湖之水門橋》票房閃破13億！吳京刷新記錄成中國第一人

英皇電影《長津湖之水門橋》由吳京、易烊千璽、段奕宏、朱亞文、李晨、韓東君、耿樂、杜淳等領銜主演，陳凱歌、林超賢及徐克執導。新片承接上集《長津湖》狂收逾57.7億人民幣（約71.6億港幣），榮登內地電影史上票房總冠軍，近片成為2022年內地賀歲檔最受注目的猛片，開畫前預售數字驚人超過4億人民幣（約4.9億港幣），拋離同期所有對手。《長津湖之水門橋》到大年初一（1日）正式開畫，票房更勢如破竹，在內地勁收6.4億人民幣（約7.9億港幣），累積票房閃破13億人民幣（約16.1億港幣），穩坐今年內地春節賣座冠軍寶座，同時帶挈主演的吳京的個人票房突破250億人民幣（約310億港幣），完勝個人累積票房215億人民幣（約266.8億港幣）的沈騰，成為中國第一人。

《長津湖之水門橋》戰況進一步升級，演員在極端嚴寒天氣下拍攝，是一場異常艱辛的磨練，吳京表示拍攝《長津湖》時與一班演員結下深厚情誼，到《長津湖之水門橋》繼續並肩作戰，彼此之間的信任與牽掛，想起均為之動容，他說：「戲裏，我們是可以彼此付托生命的好戰友。戲外，我們也是心往一處想、勁往一處使的好拍檔，有一個人衝上去，其他人就跟著衝，每個人都是硬漢！」電影裏許多場景都是在攝氏零下三十多度的嚴寒狀況下完成，演員甫埋位已凍到渾身僵硬，開機時更要面對「加料」炮製，以吹風機製造飄雪效果，吳京感慨道：「覺得腸子、肚子全被冷凍了，手粘在槍上，半邊臉是麻木的，這叫真聽、真看、真感覺！」

電影為了重現當年水門橋戰役的震撼實感，幕後團隊在真實的冰天雪地裏，設置重重障礙增加難度，比如製造大風雪，徐克全程與演員在一起接受風雪的考驗，完成一幕幕重頭戲的拍攝，他說：「確實非常艱難，但必須要這麽做，因為你不這麽做，觀眾就看不到這場仗有多難打，演員就不知道要如何表現出那種爆發力。所以我在現場看到，大家的臉都被凍得通紅，甚至都被大風吹得做不出表情，但這樣就對了，當年的戰士就是在這樣的環境裏打仗的，我們也要這樣做，才能體驗到他們當年是懷著怎樣強烈的意志在戰鬥，你必須要設身處地，才能體會那種壯烈！」