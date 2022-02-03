楊千嬅牛一老公放閃　阿媽靠視像見到外孫冧晒

歌手楊千嬅因工作關係，一家三口在上海度過農曆年，亦順道慶祝今日（3日）生日，往年千嬅與家人會出外度歲，不過依家因疫情關係，未能出埠旅行，她說：「我都唔係第一年唔喺香港過年，以前有家族式旅行，除咗爸爸媽媽，仲會同埋奶奶一齊去，但呢兩年都冇得去。」日前她用視像跟父母拜年，她指媽媽最開心是見到她孫仔Torres。雖然身在上海，但千嬅都做足新年習俗，除了粉飾家居，放了賀年吉祥的擺設，也為Torres買新衫褲，她說：「我有畀壓歲錢利是Torres，相信佢過年最開心，因為有利是𢭃，又可以食年糕、糖果。」而老公丁子高亦好有心，在社交網祝老婆生日快樂，大講冧話放閃！

千嬅的世界巡迴演唱會亦因疫情而要延期，她一直希望能夠重啟個唱，但最緊要擊退疫症，大家身體健康，回復正常生活！在過去一年她工作接不停手：「參加過唔少節目演出，真係擴闊咗眼界，仲識咗好多新朋友，喺我表演上係好有幫助，每次演出都吸收到經驗，令自己得以提升，作為一個表演者，唔單只要保持水準，仲要不斷自我提升。」早前她開始灌錄廣東歌，已經收錄了三首歌，放完新年假她會繼續錄歌，除了音樂上，她在演戲上也會新目標。