【是日通勝】（一點居士）

農曆正月初四

壬寅年 壬寅月 戊子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、開業、會友

忌：置業、買地、鑽孔

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、4、5、7

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：一人讓一步，與身邊人的相處問題可望解決。

金牛座：心情有點沮喪，凡事看開一點，不要太緊張。

雙子座：急需處理的事特別多，提起精神可一一解決。

巨蟹座：易表錯情，第六感不能盡信，以免尷尬收場。

獅子座：養成良好的生活習慣，可令身心狀態更健康。

處女座：放空自己，跟大自然接觸，體驗慢活的樂趣。

天秤座：嬉皮笑臉易討人厭，與人交談最好正經一點。

天蠍座：花錢欲望大，不想破財就要遠離商場等地方。

人馬座：愛情運上升，若有心儀對象，不妨大膽表白。

山羊座：家和萬事興，帶來財運的貴人會在身邊出現。

水瓶座：有洞悉市場走勢的能力，投資方面易有斬獲。

雙魚座：紙包不住火，漠視小問題，會讓你嘗到苦頭。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）馬 犯小人

鼠：渾身正能量，沒有甚麼煩惱，生活愜意。

牛：多關懷身邊人，能獲得好人緣與好運氣。

虎：偏財旺，投資上可考慮刀仔鋸大樹策略。

兔：意志薄弱，處事受別人影響，優柔寡斷。

龍：時來運到，面對棘手事務也能一一擺平。

蛇：精神飽滿，心情愉快，求職轉工易成事。

馬：是日沖煞，諸事不順，提防被小人陷害。

羊：思想悲觀，謀事提心吊膽，自己嚇自己。

猴：事業運上升，工作得心應手，沒有壓力。

雞：心事重重，謀事易失分寸，出錯機會大。

狗：精神飽滿，開工大吉，事業迎來新機遇。

豬：運勢差，被不如意的事困擾，心情壓抑。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

出門前占卜

古時的科技資訊沒有現在那麼發達，如果兩國要互通信息，快則驛馬傳遞，慢則託人帶口信或書信等物品。

出行遠門，古時是很普遍，但亦非常危險，並不如現在一樣交通方便，道路暢通，途中還可以隨時補給食水，或租一酒店稍作休息再起行。所以每次出門，古人都會為行程作一次占卜，預測一下吉凶，好作準備。

如果以梅花易數作占卜就比較方便，可以用本卦代表現在快將出發的準備狀態，互卦代表旅程途中會發生甚麼事情，變卦就代表到達目的地的情況。最重要是看看互卦，因為途中會有很多意外發生，如互卦不是凶象，代表可以起行無礙。

現在交通快捷又方便，首選一定是空中交通，這功勞全賴美國的萊特兄弟，二人對飛行在天空中的強烈興趣，最終成就了飛機的出現。自此之後，大家無論書信、物件、旅行等等，都可以利用飛機，快速及安全地在世界各國之間互相往返，不用像以前行李滿身，穿州過省，怕遇到山林野獸等危險情況，真要感謝這對兄弟的發明。