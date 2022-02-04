陳自瑤旺到癲　教你催運大法一定掂

陳自瑤去年事業運甚佳，連獲好評兼贏得入行首個獎項，對於被指是無綫上年賺得最多的女藝人，她雖然笑住表示不知賺幾多，但就承認有獨門催旺秘訣，試完真的全年由頭紅到落腳。

藝人陳自瑤（YoYo）去年事業運一直上揚，除了於無綫綜藝節目《好聲好戲》及《識貨》表現今人喜出望外，台慶頒獎禮中，她更憑着《寶寶大過天》一角奪得「最佳女配角」獎。她亦將於今年3月首次擔任女一，與羅仲謙、黎諾懿等開拍新劇《婚後事》，雖然現時未開劇，但YoYo的工作已排得密麻麻，難怪之前盛傳她是去年無綫搵得最多錢的女藝人。說到此時，YoYo即笑謂：「冇錯，咪就係盛傳囉！其實你問我呢個問題我真係唔知，要問公司高層先知，我諗其他人都好勁嘅！」

雖然YoYo人氣很旺，但因為現時疫情關係，不少工作都要取消或暫停，問有否覺得運氣來得不合時，她說：「如果講唔好彩？係咪應該話機會喺10年前嚟會更加好呢？所以冇得講，又唔係我一個人面對，大家都面對緊，FOCUS自己擁有嘅就得！（冇咗幾多位數字酬勞？）我冇計呀！少少啦！又唔係太多。（上年還有甚麼美中不足地方？）再搵多啲錢啦！唔夠多！哈哈！」

於娛樂圈多年，為了增加人緣運，每逢農曆新年YoYo都會買桃花及桔。她更大爆朋友教的催運秘訣：「除咗用碌柚葉洗走衰氣之外，點可以旺啲呢？朋友教我用紅棗煲水，唔係用嚟飲喎，係沖完涼兜頭淋，咁就鴻運當頭，啲運由頭帶到落尾。我上年試過，今年當然繼續試啦！」問今年有否為女兒準備定甚麼時，她笑言：「我自己都未買，不過有時都會買定啲新衫畀佢。」講到女兒快將10歲，有否因為工作而少了時間陪伴時，YoYo說：「少少啦！但唔嚴重嘅，因為除咗工作，其他時間我都係用嚟陪佢，亦因為我上年真係太忙，佢學識處理好自己嘅功課，以前細個我都有同佢溫書，但開始長大佢啲功課好深，我會同佢講呢個係佢嘅責任，一定要自己搞掂，佢都漸漸獨立。有時佢有佢做功課，我咪喺側邊溫劇本。」