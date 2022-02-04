民選接班人　《柏捷頓》男星被睇好接棒演占士邦

英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）最後一次飾演占士邦的《007：生死有時》（No Time To Die）上映以來全球大受歡迎。雖然影片的監製Barbara Broccoli已表明今年才開始搵接任人選，但美國有賭搏網站以民意做統計推選邊個係網民心目中的最受歡迎「新占士邦」人選。網站根據網民於社交網對新占士邦人選的留言、留言數量以及其他資料來選出10位網民熱推接任新占士邦的演員。

前年憑Netflix大熱英劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）上位的英國新星Regé-Jean Page一直被視為有潛質飾演占士邦的人選。就連曾飾演占士邦的男星皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）亦大讚Regé是飾演占士邦的美好選擇，並祝他好運。今次Regé被選為網民心目中占士邦最理想人選，唔知又會否令他接棒的機會大增？！

而僅次於Regé排第2位就是另一英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba），身型高大健碩的他在丹尼爾仍是占士邦之時已早被推舉為接棒的大熱門人選。不過他2019年接受雜誌訪問時已表明無意演占士邦。

此外，四大熱門「毒魔」Tom Hardy、「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）和「稻草人」施安利梅菲（Cillian Murphy）都有入圍。而在《007：生死有時》中借用占士邦「007」代號的非裔女星Lashana Lynch亦成為網民熱推接任新占士邦的演員第10位。