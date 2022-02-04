東方日報C1：黃大仙指點情路！蔡思貝胡鴻鈞覆水難收

圈中「好運雙嬌」古佩玲、李芷晴早前到黃大仙祠為娛樂圈求籤，最終得出「中吉」，卦象相當不錯，組合、樂隊會威震樂壇，電影業則年底向好，而電視台只要肯創新亦會大收旺場！至於圈中兩對緋聞情侶吳卓羲、菊梓喬及蔡思貝、胡鴻鈞，則要多溝通、多體諒才有機會開花結果。

無綫台慶獨得38萬元大獎的「好運女」李芷晴，趁新春來到嗇色園黃大仙祠求籤，除自身運程外，亦為虎年娛樂圈發展趨勢、兩對緋聞情侶吳卓羲與菊梓喬、蔡思貝與胡鴻鈞，以及「單身女王」唐詩詠的愛情運預測一番，並由風水命理師莫迪天解籤。

電影業年底反彈

去年娛樂圈因疫情而面對極大困難，戲院多次停業，電影減產，多個演唱會煞停或延期，電視台廣告量減。今日「立春」踏入虎年，就娛樂圈運勢求得第80籤「晉樂廣釋疑」，屬「中吉」，莫師傅起卦指：「電影方面，春夏季分別求得代表不吉的『剝』及『睽』，有剝落、背向等不利的意思，而下半年是『臨』及『升』卦，有漸趨穩定、步入佳境的意味。電視方面求得『革』卦，有改革的意味，代表創新、大膽、貼地的題材必定大受追捧，舊有的、重複的題材則不甚受落。」

感情事方面，吳卓羲與蔡思貝早前因分別觀看「另一半」菊梓喬、胡鴻鈞的演唱會而令戀情浮面，問到兩對「情侶」會否在虎年正式公開及開花結果？李芷晴為吳卓羲、菊梓喬求得第10籤「蘇秦不第」，屬「中平」，莫師傅解釋如想開花結果，必須互相體諒：「蘇秦雖然飽讀詩書，但不為秦國所用，佢見到天上明月本來好靚，但就被烏雲遮蔽，日月無光。問感情嘅話，有機會有少少阻滯，雙方要多忍讓。」

唐詩詠未遇Mr.Right

而蔡思貝與胡鴻鈞則是第74籤「朱買臣分妻」，屬「下下」籤，莫師傅指籤文之意是2人要好好溝通：「籤文講朱買臣被太太嫌窮而分開，後來朱買臣高中狀元，太太要求復合，朱買臣將水倒在地上寓意覆水難收。感情上有阻滯，雖然籤文話分開，但未必係分手，分隔兩地都算，但會有少少意見不合，需要磨合。」

至於無綫「黃金盛女」、近期在劇集《鐵拳英雄》有亮眼表現的唐詩詠，古佩玲為她求籤看看何時脫單，求得第39籤「夷齊讓國」，屬「中吉」，莫師傅說：「籤文話兩兄弟去周國投靠，力勸周王不要打仗，但對方不聽勸，最後兩兄弟決定上山自給自足。問感情嘅話，代表身邊有好多人追，不過本人唔係咁鍾意，真命天子未必會喺虎年出現。」

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